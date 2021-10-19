我們的女兒嫁了一個老外！他們是在網路上結識的，因為興趣相投，認識了一年半載後，女兒帶他回家來見爸媽。

他相貌平平，留著落腮鬍，又聽說他是一位音樂老師，不是從醫也不是業法律的，從世俗的中國 家長角度來看，不是上等男友人選。但是女兒很喜歡他，她也到了適婚年齡，交友許多年，磕磕絆絆，卻一直沒有碰到意中人，這回她倒是認認真真考慮到自己的終身大事。沒多久，女兒宣布要嫁給他，這年頭，兒女的婚姻大事哪有父母說項作主的，我們只有點頭的份。

女兒是我們的掌上明珠，從小呵護長大，她的終身大事豈敢草率行事。我們四處找場地、選婚紗，查詢婚禮詳情及費用，然而準女婿一概拒絕。他和女兒商量妥當，婚事要從簡，他們去法院公證結婚，選了附近一家不起眼的小餐館舉行婚宴。賓客方面，只邀請雙方家長及要好的朋友，拍照及配樂全是自己人。按照西方規矩，婚禮費用是由女方家長負責的，他卻堅持他們自己付一半。沒想到婚禮依然辦得隆重又莊嚴，也頗饒情趣，完全出乎意料。

結婚後小倆口卿卿我我，住在紐約市 布魯克林區的小公寓裡，兩人都為自己事業打拚。沒多久，女兒有喜了，生下一個女孩，女婿比任何人還興奮。他起早摸黑，給孩子餵奶換尿布，買菜做飯，洗洗刷刷，樣樣都來。因為房子小，紐約生活程度高，女婿積極尋覓更適合的工作 機會，皇天不負苦心人，他終於找到了康州一所知名私立中學音樂部門的教職。

他們搬了家，有了獨門獨院的住處，同時學校環境幽雅，空氣清新，女兒還保留著自己的工作，只是改在家上班。女婿在學校教授音樂樂理、電腦譜曲，指揮管絃樂團，有時還獨自演奏薩克斯風。他是位好老師，認真負責，和學生打成一片，深受同事及學生們的敬愛。課餘時間，他喜歡帶著妻兒去爬山去露營，大自然是他們的最愛。

女婿頗有孝心，三不五時會開車去探訪我年邁的父母，為他們跑腿打雜，在西方社會裡，算是少見。我們女兒雖生在國外，但也很重視中國的倫理道德，對父母也是必恭必敬，每年過年過節，小倆口一定登門拜候兩家父母。

女兒更希望自己的下一代也會說國語，熟悉中國的文化習俗，對中文教育十分重視；外孫女小小年紀就送去讀中文學校，難得女婿也全心全意鼓勵及贊同，婦唱夫隨，周日再忙，都還抽空陪同及接送。不用說，我們看在眼裡，樂在心裡。

去年新冠病毒肆虐，女兒又懷第二胎，產期在即，我們擔心得不得了，卻因隔離令，我們無法前去幫忙。女婿一人忙進忙出，小外孫得以平安降臨，做祖父母的我們尤其欣慰，他們的小家庭成了四口之家。

今年夏天禁令解除，一家人終於可以相聚一堂了，女婿駕了幾個小時的車，攜來全家大小，南下來看望岳父岳母。他見我們門前花圃雜草叢生，有失觀瞻，居然不聲不響，一個人跑去園藝所買來好幾盆花卉，大大小小，五顏六色，頂著大太陽為我們整理庭院，美化我們居住的環境。我們好感動，尤其過意不去，想付他工本費，他堅持不收，還說這是他喜歡做的事。

路遙知馬力，日久見人心，我們的女兒慧眼識英雄，她確實找到了自己的理想丈夫，我們又何其有幸，得到了這麼一位稱心滿意的乘龍快婿！