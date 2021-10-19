法蘭克七月底從台灣到南加州留學，出國前在台灣遠程簽訂租房一年。他在住了一個月後，發現沒有個人的浴室實在不方便，於是找了另外一個地方租住。由於違背了十二個月的租期，他被罰了兩個月的租金，以為房東 扣錢就沒事了，沒想到房東還繼續催繳九月份的房租，還威脅要訴訟追訴後續的損失。

法蘭克不勝其擾，考慮把條件比較好的一房一衛租房轉租出去，自己搬回去共用浴室的租房，他回去才發現該房間已經有住人。原來在他付了該月的房租後，房東還收了短租客 ，收受第二份房租。幸好他還沒把現在的房間轉租給別人，不然他就沒地方住了。他付了九月的房租後，房東仍然沒放過他，還每天發短信提醒他必須繼續繳交十月、十一月等一年租期的房租，否則就要提出訴訟。

法蘭克剛來美國 ，簽訂了房屋租賃合約，除了依照合約上規定的按時交房租，卻不明白身為房客的權益和保障有哪些，如今因為提前退租所造成的糾紛，讓他不勝其擾，甚至壓力大到夜不能寐。

法蘭克第一次離家到美國留學，原本自信可以處理所有的事，沒想到租賃糾紛超出了他的處理能力，不得不找上我這個媽媽的好朋友諮詢。我在美國已經有幾十年，從事房地產買賣和房屋租賃多年，在租賃管理上自己也曾繳了不少學費，還親自上法庭為驅趕違約的租客出庭作證；經驗教訓讓我明白，作為房東不只是找房客收租金那麼簡單，房東和房客的權利和義務，在法律上都有明文的規定，遇到事情糾紛，一定要依法規處理，不可以模糊便宜行事。

我讓法蘭克把事情的始末整理出來，特別是列出合約和租金交付的證據。幾個來回的討論整理，我發現該房東只是個房屋管理人，利用長假期間收短租客租金的同時，已經侵犯了現有租客的權益，而該「房東」還利用年輕學生不懂自己權益的弱勢壓榨欺負，動輒用法律提告來威脅騷擾。

法蘭克提前解約有錯，依法被扣繳兩個月房租是合理的，房東未出租造成的空房損失可以追究，但是房東收了（短）租客，就沒有空房損失，法蘭克就沒有再付費的義務。

法蘭克付了一大筆「學費」，習得了一次重要的經驗教訓，在我的分析和建議下，已經明白了作為房客的權利和義務，對於房東下一次的威脅恐嚇，他已經知道如何因應，一切依法處理。作為租客，該自己負責的不逃避，但以後也不會讓房東威脅「提告」而侵犯自己的權益。

好朋友感謝我的幫忙，也心疼孩子第一次離家千里的辛苦，我卻認為這是一次很好的機會教育。「人生地不熟」是出社會獨立必須經過的歷程，自己當年也是這樣一個人離鄉背井到美國留學，許多難關當歷練一次一次闖過，幸好一路有貴人相助。如今我有機會幫助這些社會新鮮人，也算是一種回饋，希望他們闖關成功，越來越好！