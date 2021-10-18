因為特殊原因，我必須在九月二十日前返台。五月下旬我訂妥往返機票時，台灣 爆發疫情。我是樂觀主義者，總認為疫情會很快結束，只是查閱疫情期間台灣的入境須知，條條款款對我而言都是新鮮事。尤其是PCR證明，因有時效限制，而實驗室送報告的時間無人能掌握，我較擔心。但無論如何我在隔離期間都須住防疫旅館 ，先預訂好住處最重要。

我訂旅館時才知，這家防疫旅館規定我「自主隔離期間」仍不能外出，而我早先已請問過台灣衛福部的工作人員，回答是：隔離十四日後我可返家，也可外出辦重要事情，但一定要戴口罩，並避免出入人潮眾多處，也不能進餐廳用餐。我當時就是依據這原則預訂返美的回程機票。

於是我須再訂隔離後的旅館。非常意外，以往我熟悉的兩家旅館都不接受我這種剛結束隔離的客人，幸好找到一家品級還不錯的連鎖旅館接受我入住，只是不提供我到餐廳吃早餐；也如隔離旅館一般，我入住期間服務人員不進房打掃。於是返台的住房大事搞定，返鄉路又前進一大步。

距離返台日還有三個多月，原以為我的心情將不會再受到數月後行程的影響，誰知剛安排好返台住處後，就接獲返台班機提前一日的通知，我急忙聯絡兩家酒店更改入住日期。這次因疫情，多家航空公司都有調整航班的情況，令我警覺到往返班機的不確定性；更因為返台登機前要查看的PCR證明有時效性，這是我最無法掌握的一環。好在朋友又介紹一處免費PCR檢測 實驗室給我，當日就可收到檢測結果；且不須事先上網預約檢測時間，為我在期限內拿到檢測證明又多一層保障。

原以為就此可平靜地等待順利返鄉，誰知登機前六周，我因急性盲腸炎入院開刀，當醫師來通知我時，我只問：「六周後能否搭機？」答案是肯定的，我安心接受手術。誰知順利手術後的第二周，我的傷口感染，而且是令人擔憂的「蜂窩性組織炎」，好在治療及時，在出發前兩周醫師批准我可搭機。我也開始著手準備返台時贈送親友的禮物。

終於到了我做PCR檢測的日子。我在預約的時間前往檢測，卻發現那處所無預警關閉，連忙上網又預約了一家藥局，但時間緊迫，不確定能否在我需要的期限中拿到證明。只剩最後一處不須預約、當日可拿到報告的實驗室，我一連去了兩天，第一日深夜拿到的報告，正合期限。我安心入睡，心想返鄉之路越來越近，也必順暢吧！

誰知半夜醒來收到航空公司傳來簡訊，我回程的直飛班機被取消，我急忙與台北總公司聯絡，得知有轉機航班可搭乘，機位無虞。此事辦妥後我心中仍憂慮，擔心去程也會變卦。果然二十四小時後，我收到去程直飛班機也被取消的簡訊，當時已是台北的周末，我擔心若兩天後才能收到確認轉機機位的通知，將影響我只剩一日的出發時間。幸好，那個周末台灣各地因中秋連假而預先補上班，我的機位很快被確定。我大大地鬆口氣，靜待搭機返鄉。

雖然轉機增加了我的體力負擔，也花費較長的等機時間，但平安抵達桃園機場那一刻，我心情是激動的。尤其當我通過疫檢站，看到站在關卡的工作人員，我竟熱淚盈眶，不只為我這些日子的忐忑心情，更領悟到，多少人為守護國人的健康而辛勞，我為此多費些心力也是應該的。