「砍瓜」是中國 南瓜的一個變種，據說瓜熟了可以砍尾部的一段來吃，另一半留樹上，傷口自動癒合，繼續長大，因而得名。但是美國 沒有人在種，超市也不賣。

今天開春，一位朋友送來幾顆看似南瓜瓜子的種子，我們就試著種起來。我們後院有野鹿、松鼠出沒，種東西得經過草食動物們同意才行。朋友說砍瓜這種植物，動物不吃，絕對養得活。只是它是一年生草本，活不過冬天；隔年還是得由種子種起，不過開花結果，可以延續到十月底。

我們把種子先泡在水裡幾天，就種入花盆裡，置於後院的甲板上。不久之後，雙子葉植物就冒出兩片葉子。再過一陣子，一棵植物長出六片葉子，相對而言，花盆就顯小了，我們得把它們移植入土。我們院子的土裡都是石頭，外面氣溫九十度，要移植談何容易。我用一根十字鎬，找個傍晚氣溫略降之時，揮汗如雨，在地上挖出三個一尺深的坑，完成了「移植手術」。

朋友叮囑，等到一棵砍瓜有十二片葉子的時候，要把主枝剪斷，讓植物往旁邊生長，否則砍瓜會長不大。移植後的砍瓜生長空間擴大，很快地長到十二片葉子，我們剪斷主枝，它們生長得更快。我們注意到砍瓜的樹枝上有很多小刺，我猜它的葉子也不好吃，果真沒有動物來光顧，葉子也沒蟲咬。

再不久，砍瓜開始開花，它是雌雄同體：同一棵植物可以開雄花，也可以開雌花。雄花、雌花看起來沒有不同，都是大朵黃花，只是雌花底部的枝稈比較肥大，看似懷孕。

不管雄花、雌花，它的花期極短，一天就謝。

我的其他朋友建議用「人工授粉」之術，說如今人類破壞大自然，蜜蜂數量不足，難以替植物傳播花粉，要我們到凋謝的雄花花苞裡挖出一點花粉，抹到雌花上。我發現人工授粉難為，因爲雄花、雌花開花的日子不同，數量也不同（雄花多，雌花少）。當我看到花心裡有蜜蜂辛勤地在工作時，大喜過望，免了我們人工授粉之責。雌花花謝之後，其底部肥大枝稈的變化，視受精與否而定，如果沒有受精，則很快枯死；反之，就結出瓜來了。

夏天將盡之時，我們收割了第一個砍瓜，圓圓的，切開一看，類似哈密瓜，還有一點點甜味。其他兩個長型的，還留在樹上繼續長大。美國物質充裕，我們沒有利用砍瓜的特性，先砍一半來吃，留另一半在樹上繼續長。

在我們鄰居群組裡，有位太太秀她種的巨大絲瓜由瓜棚垂下之景，此瓜比我們常見的，有四、五倍之長。台灣 的一位朋友，貼了張她種的特大冬瓜照片。

我們種的砍瓜，跟人家的比起來是小巫見大巫。重點是「種瓜得瓜」，修身養性得到的快樂，遠大於對食物的需求，我想明年我們會繼續再種砍瓜。