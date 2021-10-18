半個世紀前，我在奧克拉荷馬州州立大學念書，一到學校，我就跟著宿舍裡的伊朗女留學生去養老院 打工，因為我的全部家當只夠繳一學期的費用，馬上就得賺錢。

我被派到大夜班的失智症病房守夜。我們每小時必須去查房，那時還沒有一次性的紙尿片，若是老人尿床了，得替他們清理。把一個沉睡的老人翻過來倒過去換尿布、床單是很累人的，有時老人半睡半醒，還會生氣或打或咬我們。我不但因為熬夜而精神不濟，還因為搬動老人而腰痠背痛。我苦苦撐了一年，直到申請到學校圖書館的工作，才辭去了這個苦工。

養老院的經驗讓我體會到美國 老人的悲哀。這些老人的房間裡只有一個床頭櫃，上面擺著夫妻合照或是全家子孫滿堂的照片。當我看到那些風華正盛時代的照片，很難想像那位漂亮的褐髪少婦，就是現在躺在床上、沒有牙齒、滿頭亂糟糟白髮、滿臉皺紋、目光混沌、口齒不清的老婆婆。那時二十二歲的我就決定，當我老了，一定不要孤單地住在養老院裡。

半個世紀過去，我在美國的職場退休了。在人生的道路上，我也走過康莊大道，現在先生走了，剩下我一個人，得想想以後的日子怎麼過。

以前我的美國教會要建養老院，主辦委員會邀我加入，以社工的觀點和他們一起做籌備工作。期間我們參觀了許多公立和私立的養老院，有的豪華舒適，環境優美，像是四星級酒店；有的環境不佳，病房暗淡，站在走廊上遠遠就聞到一股消毒水的味道。

我得到的結論是，多花錢少受罪，好的養老院除了收社會安全月金，每個月自己還要再交起碼五千美元。如果全靠政府補助的社會安全月金，那就只能住像普通中下級旅館的養老院了。

幾年前我回台灣 探望親友，有位高中同學住在養生村，她非常滿意那裡的環境，帶我去參觀。養生村的設備很好，醫療保健服務也齊全，可以選擇一間或兩間臥室的公寓，有不同餐廳，娛樂活動多元。若有需要，還可以自費雇用個人看護。等到無法自理生活的時候，就轉到加護病房住宅區生活，直到走完人生。雖然初住入時要交付一大筆錢，但是按月算來，收費還是合理。

我覺得住在那裡應該很不錯，但是我的兒孫都在加州，他們不可能常常來看我，看起來我不可能去台灣長住的。同學笑我想不開，不會為自己打算。

人生好比春夏秋冬，現在我已到了人生的秋天，秋葉落盡後，寒冬將到臨。在謝幕轉身以前，該替自己安排應該在哪裡終老，這難題我得慢慢想答案。