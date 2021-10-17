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瓜王

泳紅

「李叔，您的冬瓜收成有超過一萬磅了嗎？」電話中我笑著問。李叔爽朗的笑聲也傳了過來：「哪有這麼多，連泥土一起秤也許夠，才八千磅而已！」八千磅而已？他不知道這八千磅的收成對於一個非專業、只是在自己前後院有限的空間中出來的成果，已經非常讓人咋舌了。

兩個月前應李叔的邀請，我帶上同樣喜愛種植蔬菜瓜果的婆婆，還有一位好友及她媽媽，一起去李叔家裡賞瓜。之前李叔提醒我們，看到掛滿冬瓜的房子就是他家了。雖然在出發的路上，我的腦子裡已想像了不同的場景，當循著導航開車來到一間有為數不少且白白胖胖的冬瓜，從院子攀爬到屋外行人道的房子時，我和婆婆都不禁感嘆起來：「這也太厲害了吧！」

及至將車子開進他家的停車場，看到整個長方形的停車場上，用結實牢固的木枋搭成的棚架，如牙籤般密集垂下來的全是大小形狀相似的長冬瓜，我恍然以為進入了一個大型的專業冬瓜園。我忍不住拿起手機拍攝起來，一邊用簡短的詞語表達我的震撼，我根本無法數得清楚瓜棚上面究竟掛著多少條青冬瓜，李叔在旁介紹，這裡的冬瓜還沒完全成熟。我開始有點懷疑這個棚架是否有足夠的力量來穩住還在瘋長的冬瓜。

接著移步來到前院，那裡同樣用木枋搭建著結實但不算太高的棚架，這裡分壟種著同樣品種的青冬瓜，還有一個全場之冠長在這裡。李叔將汽車用的千斤頂在瓜的下方，隨著冬瓜的生長速度調整高度，以免冬瓜太重而墜下來。那個冬瓜九十多釐米了，仍然沒有停止生長的速度。

我彎下腰走進不同的壟道去拍攝視頻，小心翼翼避免蹭到冬瓜日漸成熟而特有的白灰。鏡頭下的冬瓜一個個安靜與世無爭地垂掛在半空，有些成雙成對牽連在同一條瓜藤，有些儼然如一個大家庭擠在一處。

問及李叔有何秘訣，他謙虛地說是誤打誤撞才有如此成果。當然成功不是一蹴而就，接著他娓娓道來大半年前已經為種植冬瓜做準備，在種瓜的地方深翻改土，提升地力，同時用樹葉、廚房的回收料、雞糞等堆在一起發酵肥料。最關鍵的是在三月春寒時就開始育苗，目的是爭取在洛杉磯七月最酷熱時，冬瓜已順利開花結果。同時他細心將一些水管鑽出小孔，圍繞在冬瓜棚四周，每天固定淋上足夠水分。

李叔自嘲雖然出身農村，但對耕種可說是一竅不通，直至移居美國才發掘潛能。他有一個引以自豪的紀錄，是曾種出過三千個合掌瓜。李叔種出來的冬瓜非常結實爽口清甜，一些餐館和超市也慕名前來求購，李叔為人大方，也贈送了不少給親朋好友，大家一致公認「瓜王」的美譽非他莫屬，對此，他推辭不敢當。他將種冬瓜當成了退休生活一項完美的寄託，他認為在瓜棚下勞動也是一種最佳的養生方式，因為對著綠色植物空氣清新，看著冬瓜的成長心情舒暢，確實有益健康。

我拍的這兩個視頻從美國流傳到不同的國家，雖然很多人不知瓜園主是誰，但「瓜王」的稱謂卻讓很多人認可了。果然一事精緻，足以動人。

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