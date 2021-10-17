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失而復得

平心

不久前的一個周末，我在餐館用完餐付帳後，正準備起身離座，身旁的手提包從座椅掉到餐桌下，我隨即俯身將皮包拾起後，便步出了餐館。翌日發現手提包內的皮夾不見了，追想後我肯定是在皮包落地時，皮夾隨之滑出去了。

於是立刻打電話到餐館詢問，遺憾的是他們並沒有皮夾的失物招領，而且在我昨天用餐的餐桌下也不見蹤影。我只能怪自己太大意了，硬著頭皮開始一連串取消信用卡、申請新駕照等繁瑣的應對事宜。

大約過了一個多星期，我收到一個沒有回信地址、厚厚的黃色信封口袋，打開後竟然就是我失落的皮夾，除了現金沒了，其他證件一樣不少。此位仁兄或仁姐居然不厭其煩地將皮夾寄還給我，這一意外之舉，讓我幾近受寵若驚。

在我居處的鄰里社交網站（NextDoor），除了提供附近鄰居守望相助的交流訊息之外，鄰里間互相分享形形色色的生活經驗，真可謂五花八門，無奇不有；其間也不時出現動人心弦的故事。

印象最深刻的是有位D先生，一天在咖啡店外座使用筆記型電腦，當他喝完咖啡準備離開時，方才發現放在他座椅腳邊的背包竟然神不知鬼不覺被順手牽羊了，讓他既懊惱又無奈。

未料兩天後他接到一通電話，對方說他在十哩外的一個大垃圾箱中看到一個被丟棄的背包。好奇心驅使他去撿起來，打開見裡面有一男用皮夾，憑著皮夾內的駕照，他尋獲背包主人的電話，於是立即通知他。

D先生半信半疑地與對方相約在一個捷運站外見面，因深恐是詐騙，他懷著忐忑不安的心情前往。果然眼前所見正是他遭竊的背包，皮夾內的現金雖沒有了，但是其他的證件及重要文件都安然無恙。D先生欣喜若狂，在感激之餘，他當下取出一百元答謝這位善心人，卻被婉拒了，他對D先生說他只是在做應當做的事，不想要任何酬勞。

在與這位拾金不昧的好人交談過後，D先生了解他因疫情之故，已經失業許久，目前生活拮据。

D先生認為此君的人品高尚，正是他房地產公司不可或缺的助手；於是當即提供他成為公司的一員，並願意親自培訓指導他，且深信他必能勝任。

在喜出望外中，善心人欣然接受了這萬萬沒有料到的工作機會。兩位素昧平生的陌生人，因一個背包的牽引，促成了這段善緣。

D先生在NextDoor分享了他的經歷後，立即贏得了鄰里網站眾多的共鳴及回應。它有如天降甘露，為疫情期間焦慮不安的人心注入一股溫暖的清流。真是生活無處不哲理，不需費心去名人偉人身上尋找，它就近在一個平凡的鄰里交流平台上唾手可得。

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