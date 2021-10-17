幾個月前搬到拉斯維加斯，院子裡有很多事情要打理，一天早上去Home Depot的花卉部買牛糞肥。走進花卉部，遠遠見一個身形瘦削、身著粉色格子襯衣、頭戴寬邊草帽的亞裔女子，在給一盆一盆的花澆水。我推著車走到離她不遠的地方，問她哪個架子上可以找到牛糞，她指了指遠處說那裡有。

之後推著購物車慢慢看，在一個通道口碰到她，指指車上的糞肥，向她道過謝，又繼續慢慢轉。轉來轉去，又見粉衣女子在給通道口一盆一盆的花清理殘葉，互相再次打過招呼，彼此都覺得有緣，於是我停下來，向她詢問養花種樹的一些問題。

看到她旁邊一種藍色的小花，朵朵盛開，還有好多小花骨朵兒，盆盆如此。心想買一盆放在院子裡應該挺不錯的，但又不知道是一年生還是多年生的植物，就問粉衣女子。她拿起一個花盆上的標籤，看了看，指著給我看是多年生植物，於是我抱了一盆到購物車裡。

一來二去聊高興了，她告訴我她叫Ranmi，然後說是DoReMi的Mi，說的時候，還一邊有節奏地打著手勢，彷彿唱歌一般，這讓我一下子就記住了她的名字。好優雅隨和的Ranmi。

拉斯維加斯是個開放的城市，人們來自全美各地，因此詢問對方從哪裡來，也就自然成為這裡的一個常有話題。Ranmi也不例外，她問我從哪裡來的，我說從加州 來的，她說她也是加州來的，問她從加州哪裡來，她說是從洛杉磯來，我說我從灣區來。這一問一答，更有共同語言了，於是關於加州和內華達州的事情我們又聊了很久。

她說她剛退休 就搬過來了，我想可能時間不長。她問我：「妳為什麼搬過來啊？」「為將來退休啊！」「妳還年輕呢！」「不年輕了，已經可以看見前面隧道盡頭的光亮了！」她還是不相信，直說我年輕。恭維的話聽著總是舒服。

後來她告訴我她已經八十二歲了，她這一說，輪到我驚訝了，驚得下巴都要掉下來了：「不可能啊，妳怎麼看都不像八十多的人呢！」「真的，十一月我就八十三了。」她笑著拍拍我的肩膀。「那你還上班？」「不是全工，是部分工。」「妳說妳退休就搬過來了，那妳應該搬來很長時間了吧？」「是啊，我一九九九年搬過來的。」哦，老維加斯人啦！

老人打打臨工不稀奇，稀奇的是我怎麼也不能把眼前這位粉衣女子與八十二歲的老嫗聯繫起來。她耳聰目明，頭腦清晰，行動敏捷，完全沒有老嫗的老態龍鍾、步履蹣跚或反應遲鈍。原來八十二歲的老人可以活得這麼輕鬆、自立，還可以工作 在花草的世界裡。我對她說，我不得不一起合個影，她欣然接受，脫下頭上的草帽，微笑著看著鏡頭，於是有了兩個大媽的自拍照。

告別Ranmi後，還會時不時地聽到她的同事找她：Ranmi、Ranmi……。

今天偶遇Ranmi，讓我頓時覺得生活有了新的榜樣，就得像她一樣，健康快樂地生活，認真熱情地工作，做一個快樂的人。誰人不老，但是老得從容，老得優雅，老得自信，老得健康就是我的目標。