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後院天地

雅卿

美國居，最引人處就是住家有前後院，前院通常芳草如茵，顯示出環境的優美，後院則是私人天地，各有趣味，多采多姿。

新近退休的Y，因疫情關係無法到處旅行，蒔花種草外，閒來無事，網購材料，在後院架起帳篷涼亭。涼亭四面配有防蚊紗網，每片紗網間有拉鍊，可密合也可分開，隔絕蚊蟲於亭外。Y在亭內放置了桌椅及兩張舒適躺椅，電腦也搬了進去。夏日午後，夫妻倆休憩其間，品茗聽音樂，小狗也在身旁打盹。帳外繁花圍繞，帳內清風吹拂，無憂無慮，人間煩惱盡消，他倆說那裡都不想去了，就是這裡最好。

無獨有偶，前些日子右邊鄰居在他們後院敲敲打打，釘樁架頂，我從樓上窗戶居高臨下觀察。兩周後見到角落出現一個大涼亭，玻璃纖維頂蓋加木條支柱看來頗堅固，四面垂下紗網，外加一層窗簾布，紗網和窗簾布掀起時，可見到裡面擺設了涼床和沙發椅，茶几上配有鮮花點綴，別有一番講究。

一個周末，鄰居的後院擺滿了宴會桌椅，賓客群集，大涼亭裡人們進進出出，音樂震耳，熱鬧喧天。女主人特來按鈴相告，說是男主人的六十生日派對，抱歉造成打擾。我們睦鄰為重，樂於成人之美，對她說沒事，並祝他們派對成功，壽星生日快樂！

朋友A的兒子家後院像是一個小型飯店度假村，是家人的生活天堂。近日A兒子一家外出度假，歡迎老爸邀朋友來此相聚。疫情肆虐下，大家已許久未聚，A遂再邀我們前來。

院中有個偌大的L型泳池，其前是寬大整潔的石磚地板，擺設露天沙發座及成排躺椅，中間有一張特大鐵製鏤花餐桌，桌上擺著鮮花果品，幾支大遮陽傘撐開帶來陰涼。地板一端建有酒吧、冰箱、烤爐，興起品酌，情調十足。

沿牆植栽翠綠有型，異國風情音樂在空中輕柔流淌，藍天白雲與湛藍池水相映照，讓人思緒一時飛向希臘愛琴海。M老來自希臘，我們曾隨他共泳於愛琴海邊，久未返鄉的M此時迫不及待躍入池中，暫忘思鄉情懷。男士們悠游，女士們話家常。之後，六個忘年老小孩吃著A太精心烹製的炸醬麵及其他美食，聊到天色向晚，籬下整排燈飾亮起，坐在酒吧高椅上看著淺淺夜色，竟有些如夢似幻。

八、九月間，弟說後院的瓜菜已成熟，我們應聲前來。春末到現在，他們一直吃著自家後院種的菜。後院很大，甲板旁邊陽光特好，闢了一方小菜園，輪種著不同時序的蔬菜，棚架上的長豆短豆剛吃完，絲瓜苦瓜又開始掛滿棚。

東籬外面是一片社區保留地，草木叢生，籬下種有瓜菜，瓜藤瓜葉爬上樹，鬱鬱蔥蔥。弟帶我去摘瓜，瓜果琳瑯垂吊，他小心翼翼剪開勾纏的蔓草，探身在橫七豎八的樹幹間，剪下又長又大的瓠瓜，我則在旁接應。瓠瓜之外，也收割了一堆苦瓜、絲瓜。

弟媳也是種菜好手，處理瓜菜經驗豐富，且熟能生巧，匠心獨到。她將瓠瓜直切成長薄片，用兩條繩索交纏成麻花狀，在後院拉起晾瓜繩，將瓜片夾緊在繩索交疊處，於烈日下曝曬，傍晚連繩收起，第二天再拿出繼續曝曬，直到乾透成了瓠瓜乾。他們家的蘿蔔乾、酸菜都是自曬自製的，這是後院的另一番景象。

我們滿載而歸，新鮮瓜菜外，也帶回一 罐瓠瓜乾。

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