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疫中賞景

楊源

病毒肆虐以來，為減少染疫風險，小女兒特別關心我這耄耋老太，對我要求很嚴，一年多來，我完全禁足在家。但也幸運，這期間，女兒喬遷的新居是幢湖景房。我每天樓上、樓下步走八千多步外，就不時地站在樓上曬台的玻璃窗前觀看湖景。

眼前是一片開闊碧綠的大草地；透過鐵柵欄遠眺，前方是波光粼粼、艷影蕩漾的湖水，湖中前後相距幾十尺有兩注噴泉。噴泉錯落有致、忽上忽下，噴灑出的水花璀璨透明，晶瑩剔透，泉湧如柱，頓成珠簾。憑窗瞭望，眼花撩亂，不禁讓我浮想聯翩起來。一時間，疲憊煩惱頓失。

然而，陰雨天氣，望著望著，竟讓我打開記憶匣，想起了過往的觀景史：別說女兒藉出差機會，順便帶我見識了世界各地風光，單說休城這座繁華城市，海灘、公園、各大超市、商場去過不少，留在腦海中的景象太叫人留戀了！此時我感嘆了，何時還能再前往？

小女兒洞察到老太的心情，長久悶在家也不好，不如做好防護外出走走。終於決定訂了航班，陪我到東部維城。大女兒和兒子同一城，我先住大女兒家。一開始，大女兒同樣謹慎，叮囑我不能出門，僅可在後院轉悠轉悠、散散步。清晨，我踏上裝修精緻的大陽台，靠著潔白、光滑的木柵欄放眼望，一畝半的寬闊綠草地，四周是幾十棵高過屋頂的長青大樹，右邊是微波粼粼、藍光映底的游泳池。我沿著池邊水泥路漫步，一圈又一圈，一會，女兒、女婿送來了咖啡、茶點，擺上池邊石桌，我們坐在石椅上，在鳥語花香中吃著、聊著，我喜形於色。大女兒見我高興，若有所思地說：「賞景能使老媽快樂，我有個新計畫了。」

原來，她打算每天安排好工作，擠時間陪我外出觀景。說了就行動，第二天清晨，女兒駕車，我戴了口罩、手套，帶上肥皂水等防護品。很快到了離家四十分鐘車程的桃園。一排排綴滿紅彤彤桃子的大樹，整齊地矗立眼前，我立馬動手啦！「卡擦、卡擦」女兒刷快地照起了相，我老太踮起腳尖、攀著樹枝、拽著桃子的興奮模樣，即刻定格在相機裡了。

我們是第一批到達的顧客，為避免與人交集，採滿一筐，交了費，就快速上車返回。望著那茂密綠葉叢中的串串紅桃，在燦爛陽光下綻放的艷彩，實在令我流連不捨。「維州景區多呢，我會帶您看個夠的。」女兒安慰我。

第二天午後，大女婿駕車，帶我和女兒，到名為「安娜」的大湖。秋高氣爽、驕陽燦爛，寬闊的湖面上，十多隻白色的水鳥撲棱棱地展翅飛起，遠處一群少男少女在歡樂地玩水。

我們不敢靠近，站在湖濱定睛觀看湖景，踏上水中浮橋照相，在沙地上漫步。以後幾天女兒又帶我去了頗遠點的Deep Yun公園、維州植物園散步；有時兒子傍晚也開車來帶我去附近公園看晚景，大女兒還說隔日要帶我上山去摘葡萄呢。現在，我正摩拳擦掌、翹首以待啦！

近日我真是心情大好，防疫宅家的鬱悶煙消雲散，也深深體驗到，美麗風光處處有啊；感受到兒女親情無與倫比的溫暖，更懂得生命的寶貴。在疫情中，要嚴格保護它，還應設法讓它更充滿活力。

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