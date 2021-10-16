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金秋芒果香

曾妙容

圍牆邊的芒果樹只顧長個兒，粗壯樹幹到我的腰部，一分為四，像競賽似地各自伸展，枝繁葉茂，遠遠望去，儼然果樹叢中的「巨無霸」。我耐心等待，年復一年，終於在今年等到芒果樹誠摯的回饋。芒果樹綻放的是尾端花，等我抬頭仰望，濃蔭裡一根軟枝條一顆果，這裡、那裡，小巧青綠，好不可愛。

小時猴急，常常等不到芒果長大變黃，青綠酸澀的時候去了皮切成片，就著碗裡的醬油、白糖、薑末沾著吃，獨特的滋味是童年的一道記憶。芒果原本產於印度、東南亞國度，他們把芒果切條，加上醬油、魚露、辣椒當佐餐小菜。相隔萬里重洋吃法類似，姑且歸於飲食上的緣分與巧合。

「摘下來醃檨仔青吧！」姊姊提議。鄉下人口中的檨仔青，其實就是芒果青。製作芒果青的品種通常是土芒果的幼果，趁著通體碧綠種子未硬化前，先削皮、去核、切片，加鹽醃製，用網袋綁緊再壓上重物，出水去青，洗掉鹽巴之後拌入冰糖。年輕時特別愛吃芒果青，高屏橋附近有一間冷凍食品集裝店，每次經過總要買上好幾包。

到了美國，發現華人超市也有芒果青，包裝袋上換了個好聽的名字叫「情人果」；酸酸甜甜，莫非談戀愛的感覺就像品嘗情人果。

我的芒果樹不是土芒果，醃了鐵定不對味，乖乖套袋等待成熟吧！芒果不似桃子、枇杷那般糾結成串，一顆一個網袋，只是高枝上頭我就使不上力了。天氣實在太熱，我摘不到的果子熟了自動掉落。樹下尋找芒果真是一種難以言喻的樂趣，有點像尋寶，帶著希望和未知；拇指般的、拳頭大的，藏在草叢裡，隱身地瓜葉中，淡黃柔和，常常令我眼睛為之一亮。每天尋個幾趟，數日便有一籃子。好友品嘗之後回曰：可大可小，風味奇佳，真正好品種。

難得回家的老三正趕上豐收期，帶上幾顆去訪友；中秋前夕大夥又聚會，老三開口問：「媽，我能不能再帶幾顆？朋友說好吃。」自己說好吃是老王賣瓜，別人說好吃，真的就是品質認證。

說不出品名的芒果，皮色淡黃、肉質厚實金燦，味甜如蜜、香氣馥郁，老三能連著吃兩、三顆。臨返波特蘭，一向嫌麻煩的他，行囊裡裝的竟是自家的芒果。十幾年了，園子裡的芒果樹終於用纍纍的果實回贈我的付出，豐收的歡愉久久不去。讓我們一起期待來年。

華人超市 東南亞 美國

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