今年夏天將盡之際，我找了一家洗屋頂的公司來清洗我屋頂上的黑霉。工人先來給我估價，看到我的邊牆黑霉不少，也該一起洗。我研究一下，洗屋頂順便洗邊牆是他們的行規，並無奇怪之處。

前幾年，我注意到屋頂瓦片上開始長黑霉，我的屋頂是四坡屋頂，四面都有屋簷。房子朝北，有黑霉的正是朝正前的那面，路上來往人車都可以看到，不雅觀。以前我的邊牆有黑霉，我拿洗衣服用的漂白水一噴，黑霉就在我眼前消失。我依樣賣葫蘆，跑上低處屋頂拿漂白水噴瓦片，卻完全無效。

我在網上找洗屋頂的清潔劑，有一類產品號稱不含漂白劑，很環保；但是殺死黑霉菌要數個月，甚至半年、一年的。我用它來噴低處屋頂瓦片，隔年黑霉漸漸淡去，然後消失。找到解方，我很高興，找來屋頂工，請他上二樓高處的屋頂幫我噴藥水。第一次噴無效，我猜可能噴藥水時天陰瓦片不是很乾。第二年找個大晴天，再噴一次還是無效。黑霉果然頑劣。

我的屋頂工推薦他一個老友專門替人洗屋頂的，說他們有特殊配方保證成功。我上網研究一下，發現美國 瓦片廠商協會反對用「動力清洗」（power wash），因為高壓水會損害瓦片。他們推薦工業用高濃度漂白水，而不是家用洗衣服的低濃度， 以低水壓噴洗，又叫「軟洗」（soft wash）。

高濃度的漂白水很危險，工人把房子邊緣的灌木先噴清水保護，否則植物被灑上漂白水，便無法活命。工人在施工時候，要屋主窗門緊閉，足不出戶，免得身上被沾上漂白水。

洗屋頂這行是靠天吃飯，雨天不能工作 。今天工人來時，氣象預報早上陰天不下雨，下午可能有雷雨。工人說這種天氣，雖然比不上晴天，但也不差。早上洗完屋頂，下午下雨順便把漂白水的殘留物沖刷乾淨。如果早上或前夜下雨屋頂濕，便無法施工。

黑霉菌生於陰暗、潮濕之處。加州 天候乾燥，野火燒不盡，居民的屋頂不會有黑霉菌的問題。雖然我的屋頂有黑霉菌，但不是每面屋頂都有，朝東、西方向的日曬充足，不會長黑霉菌。所以找人估價洗屋頂時可省點錢，因有太陽幫忙不需「面面俱到」。

我和屋頂工研究一勞永逸之法：在屋頂的最高處裝上銅片，銅生鏽變成銅綠被雨水冲下，銅綠對霉菌來說是劇毒，如此便可一勞永逸。但我的屋頂工反對我裝銅片，一是銅片甚貴，不過可以用便宜點的鋅片代替，重點是我的房子是四坡屋頂，每一面是梯形，上邊短，下邊長；上邊裝銅片，無法罩住下邊全部，如果要順著梯形的兩個斜邊一路裝下來，則太過難看。

最好的方法就是在製造瓦片時，摻入金屬粉，這種瓦片的產品型號有AR字樣，代表Algae Resistant （抗霉菌）。我的瓦片就是這種，廠商有十年抗霉菌保證。可惜我的屋頂已老過十載，以後只好每四年找人清洗了。