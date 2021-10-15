我家後院有個很大的黑白條紋的帆布涼棚，涼棚與磚牆之間的縫隙裡築著一個鳥窩。這鳥窩一面靠著堅實的牆，另一面倚著鬆軟的布，上面又有遮雨擋陽的屋簷，真是個安全又舒適的暖巢。

拉開通向後院的門，鳥窩就在頭頂舉手可及之處，雖然隔著布棚，我仍然能觀察推知鳥兒的一舉一動。

每年三月起，這鳥窩就開始熱鬧起來，不知是舊主歸來還是新客入住，也不知是老夫妻還是新婚伴侶，鳥兒頻繁地飛進飛出，十分忙碌。牠們在窩裡交配生蛋，孵化幼鳥，並不辭辛勞地日夜哺餵牠們成長。

我粗略算了算，生下蛋後大概二十多天，在母鳥溫暖的羽翼體腹下，小鳥就出殼了。期間公鳥負責覓食，為母鳥提供果腹之需。一旦小鳥出殼，夫妻雙雙外出尋找蚯蚓昆蟲等營養食品，來餵養嗷嗷待哺的雛鳥。

接下來的十多天裡，窩裡的小鳥我不得見其影，但能聞其聲。隔著帆布，最初傳出的是小生命剛出生時微弱細小的嘰嘰聲，不過這聲音一天一個樣，每天的分貝都高過前一天。不出一個星期，雛鳥成長為幼鳥，鳥窩也成了一個小小的樂台，一聞父母之聲，牠們就嘰嘰喳喳齊聲歡叫，分外熱鬧！

再過一個星期，突然間鳥聲沉寂了，也不再見鳥兒忙碌地進出鳥窩，我輕輕地敲擊布棚也沒有反應。原來小鳥羽毛長齊，一夕之間都離開鳥窩飛走了，鳥窩成了空巢。

築愛巢，下鳥蛋，忙孵化，勤哺育，再遠走高飛各奔東西，這樣的戲碼每年要重複上演三四回。我戲稱這個鳥窩是「月子中心」。有時閒坐後院，見不知名的鳥兒自由自在地振翅掠過碧空，心裡在想，不知哪隻鳥兒是誕生於我家的「月子中心」？

後院的帆布棚帳多年未曾拆下洗滌了，有些骯髒破舊，因擔心再拆洗的話怕破碎無法再用，我便考慮用高壓水槍沖洗，今年五月趁著鳥兒換屆的空巢期間，我決定馬上付之行動。沖洗之前，端除鳥窩看來是必須做的事，於心不忍但又不得不為之。

我小心翼翼地將鳥窩挪移出來，拿在手裡仔細察看。哇！好傢伙，這哪裡只是個普通的鳥窩，簡直就是一件完美的建築藝術品。鳥窩的外圍是粗韌的草莖，由外向內，草莖逐漸細軟，並且有黏土相連，最內層是柔軟的絨毛，想必出自母鳥自身。棚帳清洗乾燥後，又有新來的鳥兒在原來的地方築巢，可見英雄所見略同，風水寶地誰都看中。但這次築巢好像很艱難，颶風 來襲，吹動棚帳，幾次將尚未成型的鳥窩抖落，弄得一地亂草。但颶風過後，想不到僅兩三天的時間，一個新的鳥窩又築成了，一個新的家庭又開始生活，重新上演生命演化的過程。

有一天，待到小鳥嘰嘰喳喳在窩，老鳥外出覓食時，我終於按捺不住好奇心，想看看小鳥們伸長脖子張開黃黃小嘴的萌樣，於是架起八字梯，登上去扒開帆布想看個清楚。

沒想到還未等我舉起手機 拍照，背後不遠處有兩隻鳥兒在急切厲聲地鳴叫，拍動翅膀來回飛撲。我立刻意識到這是鳥主人在向我發出強烈抗議和警告，是我侵擾了牠們的家園，剎那間我觸電般縮回手，趕緊下來撤走了梯子。原來老鳥一直警覺地在附近守護著自己的家人。

從這件事中，我悟出了一個人生的道理：社會要和諧，人與人之間相處必須相互尊重。對待鳥兒也一樣，因為動物與人一樣都是有靈性的生命體。