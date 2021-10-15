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褲子破洞了

史黛拉

那天同事艾琳穿了一條前後破了好幾個洞的寬腳牛仔褲來上班，長而鬈曲的秀髮與寬鬆破洞褲，隨著她移動的腳步互相輝映，看起來飄逸又有活力，同事們紛紛稱讚她好有型、好酷喔！本來嘛，疫情期間公司採取分批居家上班等措施，因此原有的員工著裝限制也就自動鬆綁，大家都輕裝簡服方便舒適就好。

這事讓我不禁想起移民前曾在一家大公司上班，報到的第一天，就被人事部門召見的往事。當時人事主管對惴惴不安的我笑著解釋，公司的著裝限制，除了須穿著整齊裙裝外，還需要穿正式的皮鞋以示端莊。原來我當天穿了一雙微露腳趾的半高跟鞋，顯然是違紀了。自此習慣養成，只要是上班，大都穿著整齊不敢隨興。艾琳的破洞褲不僅讓我耳目一新，也為疫情籠罩下的辦公室帶來了一些朝氣。

只是破洞褲可以帶動潮流，甚至變成一種時尚，還真是令人意想不到呢！話說當年移民來美才八個月，爸媽就趁去加拿大探望姊姊回程時，來美國看看我們安頓的情況。那時我們仍租住一間兩臥一廳的公寓，僅購置了簡單的家具，餐桌亦即書桌，房間也只放了床墊沒買床架。

有一天趁四下無人，一向內斂寡言的老爸把我拉到一邊，由褲袋裡掏出一把鈔票，不由分說就往我手裡塞，嘴裡還直嚷著：「去！去給仔仔買幾條褲子穿！」我不明就裡，老爸一臉心疼：「今早仔仔上學，我看他褲子膝蓋都磨破洞了，你還給他穿上學，省錢也不是這樣子的省法。」我聽了啼笑皆非，連忙解釋：「爸，不是省錢啦！美國孩子在學校活動多，褲子磨破是常有的事，沒人介意的。」老爸望著我將信將疑，也是啊！走過戰亂出身軍旅的老爸，怎能忍受自己的孫子穿著破褲子走在異國一群金髮碧眼的小朋友之中呢！我向老爸一再掛保證：「這是東西方文化差異問題，絕不是為了省錢。」老爸這才釋然。

多年前也曾有過一次出糗的經歷。有個年輕女孩在我前面快步穿越斑馬線，一時不慎，整個人撲倒在地爬不起來，我連忙趨前扶起她，看她有無受傷。一看不得了：「褲子破洞了！有受傷嗎？」女孩一臉尷尬：「沒事，褲子本來就是有破洞的。」這下輪到我不好意思自己的少見多怪了，真的是時代不同了。

前陣子兒子傳來寶貝孫兒孫女的生活照，老公看了愛不釋手，一看再看。突然他手指著小孫子的照片驚呼：「弟弟的褲子破洞了！」我橫看了他一眼，他馬上接著說：「好時髦喔。」講完我倆都笑了，總算是跟上時代腳步，不再大驚小怪了。

美國 疫情 移民

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