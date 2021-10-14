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夏日今昔憶

凌詠

多彩多姿的童年，助我庫存了豐富的正能量，而這些記憶多與令人回味無窮的夏日有關。我家住台北泰順新村，夏天一到，父親就會帶著四個孩子去那兒游泳。不用號令，我們會自動找出泳衣及橡皮圈，興高采烈地跟著爸爸走到目的地。

路經父親屬下落腳的違章建築，我們常會拜訪叔叔伯伯們，他們總是穿著汗衫、頸上掛著吸汗的毛巾，熱情地端出西瓜招待我們。那個年代，生活條件雖差，人情味卻十足。

到了水源地，走過一家家供應茶水、食物、躺椅、搭著簡陋屋篷的店家，店前站有招引顧客的夥計。父親快速決定，一聲令下，我們立即止步於身旁的店家。大姊二話不說，拎著衣袋，帶著三個弟妹衝進更衣室。等換上泳衣出來時，父親已躺在可調位的長椅上，啜著沏好的濃茶，遞給我們一袋用報紙包的水煮花生及茶葉蛋。

吃完後，我這個小不點兒就隨兄姊們跑進水裡。他們指令我踢水，我就使勁地踢腿；教我悶水，我就憋氣一頭栽入水裡。每次回到陸上，濕淋淋的身子就會直打哆嗦，儘管冷得發抖，仍樂此不疲。

後來爸爸有了公派車，我們就以車代步，去較遠的海濱浴場，淡水白沙灣、福隆海水浴場、竹圍海濱成為全家盛夏必遊之地。每當父親告訴母親要去海邊後，母親就開始盤點野餐必帶之物，我也巴望著令人垂涎的滷蛋、滷肉、鴨爪、鴨翅膀等媽媽的拿手菜。

當天，母親會起個大早把東西裝好，陸續搬入一輛黑色旅行車。孩子們則早已將泳衣穿在衣服裡面搶先入座，乖乖地等候司機開車，帶我們一路兜風，駛向海邊。到了浴場，家人快速占了一席之地後，孩子們便迅即扯下衣服，衝向海裡弄潮去。白浪滔滔，迭迭襲捲，老哥發著「衝」、「撲」、「伏下」等口令，我一個口令一個動作跟進著，直至身感疲累，才萬分不捨地獨自上岸。

那一段痛快的戲水運動，漸漸地被泳池游泳取代，直自數年前搬至濱海城市聖塔芭芭拉後，我才再度與海洋、沙灘掛勾。

今夏，我們興起了去蝴蝶灘（Butterfly Beach）觀望海景的念頭。蝴蝶灘坐落於以名流聚居聞名的蒙特西托市（Montecito），灘邊路的對面建有一排居高臨下的豪宅大院；市府尚在下梯入灘的路邊闢建一座長長的花圃，供行人隨心所欲地享受邊走邊賞花的情趣。

我經常於下班後在蝴蝶灘和夫婿相會。面對汪洋大海，我倆在狹長的海灘上共享兩人愛吃的牛肉炸玉米餅。仰望天空，偶見讓船拖著在天的帆傘；近觀海濱，常見追球狂奔的狗兒們。最值永久珍藏的回憶，乃是一場在離沙灘不遠的海域裡上演的天然海豚秀。

往往打包返家時，遼闊的洋面托著漸沉的夕陽，那款成熟安祥的美麗，伴著孩提時的溫馨記憶，令我感到充實與圓滿。遂而自勉：當打開胸襟面對天地，不容一絲憤懣與怨懟存於心中。

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