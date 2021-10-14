我家院子裡有一棵茱萸樹，每到春季都會開出極美的白色花朵，耀眼而潔淨。我和家人起初並不認識這就是大名鼎鼎的茱萸樹，只知道這樹的英文名字是dogwood。其實這樹在北美很常見，尤其到了每年春季，從北方到南方的北美大地上，總會層層疊疊開滿了一樹又一樹耀眼明媚的茱萸花。

後來，我心血來潮決定查看字典，找出這個英文的中文翻譯。讓我大吃一驚的是，這俗裡俗氣的英文名字並沒有被譯作「狗木頭」，而是被翻譯成古典優雅的「茱萸」。

古人喜愛茱萸，因為這樹可以辟邪氣、調和陰陽。而重陽節是在農曆的九月初九，九為至陽至剛之數，需要以柔和的植物和飲食調和純陽之氣，達到陰陽平衡。於是，家家戶戶在重陽節這天要吃重陽糕、喝菊花酒、佩戴茱萸、登高望遠。不過，我印象中這個習俗已經逐漸淡化了，唯一保留下來的可能就是吃重陽糕了。

丈夫聽我說院子裡的樹就是大名鼎鼎的茱萸樹，也頗感興趣，於是督促我向他多介紹一些茱萸的知識。見他如此熱中，我也興致高昂。原來，這茱萸也叫「越椒」，在古代不僅可以入藥，還可以用作香辛料；在辣椒沒有傳入中國 之前，茱萸在烹飪中的角色相當於後來的辣椒。

聽說茱萸可以入藥，丈夫便問我，茱萸可以治什麼病？可不可以治療感冒之類的小病？我忍不住笑說，感冒這樣的小病茱萸當然治得了，不但如此，茱萸還可以驅毒祛寒，甚至可以辟邪消災。丈夫不信，我只好耐心向他解釋：古人把茱萸的果實摘下來包進布包中懸掛在屋內，可以驅鬼辟邪。「本草綱目」裡還記載著山茱萸可以補肝腎、固虛脫，治療耳鳴眩暈、腰膝痠痛、肝虛寒熱，是中藥知柏地黃丸的主要成分。

等我研究完茱萸的藥用價值，便突發奇想，既然重陽節喝菊花酒的習俗已經名存實亡，那麼可不可以喝茱萸酒呢？既然茱萸有這麼多藥用價值，在目前瘟疫肆虐的時期，泡一些茱萸酒喝或許真可以強身健體，即便不能預防疫 病，至少也可以嘗個新奇。

於是我採來院中茱萸樹上的紫紅色果實，剝掉茱萸果的外殼，將茱萸子一粒粒剝入玻璃容器中，隱約可以聞見一種淡淡的芳香之氣。我將幾塊冰糖扔進玻璃器皿，又倒入一些國產高度白酒，開始等待茱萸酒的發酵醞釀。丈夫說，如果這酒的味道不錯，下次我們可以改用威士忌或者萊姆酒，也許味道會有不同。

我們將酒放進冰箱，一個星期之後，我偶爾打開蓋子聞了聞，真的有一股微弱的馨香之氣，仔細品嘗一口，有一種很微妙的藥草香氣，混合著酒香和冰糖的味道。丈夫和我都愛極了這茱萸酒的獨特氣味，真的十分與眾不同。我們之前用無花果和青梅釀過酒，全都沒有茱萸酒的氣息芬芳出眾。

這茱萸酒既釀製簡單，又格外好喝，於是我大受鼓舞，又從院中採來更多的茱萸果實，用茱萸子釀製了更多的茱萸酒，這次改用威士忌和萊姆酒取代起初的高度白酒。茱萸酒釀好之後，我給幾位鄰居分送了一些，他們也喜歡這酒的獨特味道。

轉眼，重陽已至，我將飲茱萸酒、吃重陽糕，在院子裡的茱萸樹下賞秋品酒。