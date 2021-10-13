打過兩針，我便按捺不住放縱不羈愛自由的野心，呼朋引伴奔赴加州，來一次無拘無束的旅行。

從紐約到洛杉磯，五個多小時的飛行，終於見到來接機的老友，歡呼雀躍，慶賀疫情之中珍貴的相見。一連幾天加州活動，飽覽西部風光，盡享加州陽光，遊目騁懷，極視聽之娛。

興之至極，不知憂之將至。我們得意忘形地度過了七天快樂日子，不料最後三天與不期而至的麻煩撞了個滿懷，這突如其來的「恐怖襲擊」，幾乎讓我們措手不及，以致狼狽不堪。

話說當日，我們兩人駕駛著汽車 前往優勝美地，沿途風光壯美，目不暇給。雖說之前也曾到此一遊，但那是跟著旅遊團，景點時間都有規限，遊不盡興。此次自駕，無任何約束，行程都掌握在自己手中，故恣意放浪形骸，盡情揮灑時間，在山頂與大自然作伴，和清新空氣擁抱，流連忘返，至夕陽西沉才不捨離開景區。下山路上，光線趨暗，山路不平，車輛顛簸，前路一團黑色的東西，誤以為是陰影或黑色膠袋什麼的，便開過去，誰知那是塊菱形頑石。不多時便覺汽車失衡，車前顯示屏提示左前胎沒氣，推斷應是之前輾壓那塊尖角大石造致，無奈只得下車換胎。

天色已暗，四下無人，我們頓時徬徨無助，想撥打九一一，又擔心警察 不知何時才能到達，自己更換，又不熟手，何況只有我們兩個女士，恐力不能及，誰也沒信心。想到可能要在景區過夜了，始生恐懼。

正焦慮煩躁時，有車經過，車上下來一位金髮靚仔，友善詢問事由，並熱情施予援手，幫我們從尾箱搬出備胎。輪胎很重，多虧路遇這麼一個好幫手，若單憑我們兩個弱質女流，不知要經歷怎麼一番狼狽。年輕帥哥用千斤頂支起汽車底盤，教我們拆螺絲卸胎，換上備胎，上螺絲固定，他見我們可以自己動手完成餘下的工序後，方駕車離開。

四周已經漆黑一片，山風凜冽，我舉著手機電筒給同伴打光，同伴緊張嚴謹地上著螺絲，我舉頭仰望夜空，繁星閃爍，忽有三顆流星墜沉西邊，畫下三道耀眼斜線，瞬間消失，同伴處在低頭忙碌中，應該忽略了我的驚喜與尖叫。流星的出現，淡化了爆胎帶來的焦躁不安，驚惶中算是有點小收穫。兩個多小時後，我們的車終於可以駛動了。

由於備胎不穩定，我們小心翼翼地龜速前行，想著快要到酒店能睡個好覺，心情恢復了輕鬆。可是，這種輕鬆也如流星一般稍縱即逝，很快另一個打擊接踵而來。

我們的車輛在通往酒店的路上遇到許多警察，煞有介事成群站在路邊，也不知道發生什麼事？我們開車經過，他們也不阻攔，兩旁也沒有什麼警示，我們心底隨即滲出一絲擔憂。

到達汽車旅館 ，四下張望，空曠寂寥。整座旅館沒有燈光，沒有車輛，沒見客人，也看不到任何的工作人員，鬼城一般，陰森恐怖。停車場只有我們一車兩人，預訂電話也沒人接，我背脊颼颼發涼，目瞪口呆，不知進退。此時，兩人的恐懼指數達到頂點。

我們掉頭按原路開出公路，經過很多警察的路口。打聽得知，原來為避山火，當地人都疏散了，旅館所有人員已經撤離，所以我們見到了一座空城。我們心下奇怪，剛剛進來時卻無人告知啊！我們只能開著破車，繼續龜速前往下一個旅館，到達時已經半夜兩點多。回想之前所遇，心有餘悸，一日連遭兩次意外，驚魂未定，幸好有驚無險。

西部之旅，平緩中帶著驚喜，奇妙又充滿刺激，像極人生，不是嗎？由於有了這一場虛驚，令這次行程變得難忘。