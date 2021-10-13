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一場暴風雨的啟示

陳意婷

前陣子受到颶風艾妲的影響，雖然事先手機上收到將有豪大雨的警示訊息，也查看了氣象報告，但住在紐澤西的我沒想到這次狀況比以前嚴重。當我注意到地下室嘩啦嘩啦的水聲，不久後就淹水了。

幾年前由於暴雨所致的淹水，一方面是因為家裡自動抽水馬達失靈，很快水深及大腿，讓人措手不及。隔日工具店一開門，我們便前往租借兩台抽水馬達，花了近八小時才把水抽乾。

而這次自動抽水馬達是沒有問題的，但雨量過大難以負荷。除了快速搬走幾個重要的家電，只能眼睜睜看著部分牆縫不斷滲出水，其他物品箱子開始飄浮移動，大半夜似乎也做不了進一步的補救。

所幸次日早晨狂風暴雨停歇，趕緊去買修補牆縫的黏著劑、除濕機和防霉消毒水。空調雖然運作正常，但瀰漫著淹過水的臭味，擺放一些除臭劑後，開啟家裡每個角落的風扇，二十四小時不間斷地吹送。

比較麻煩的是熱水器故障。朋友推薦的幾個修繕師傅遲遲沒有回應，心急如焚的我們同時猜想，此刻需要他們幫忙的人應該很多，甚至師傅們居住區域也可能是危險區域。後來打去附近的幾個旅館也沒有人接聽，朋友家裡沒淹水但停電了，也沒辦法讓我們過去洗澡，最後我們決定用瓦斯燒熱水，混合冷水給小孩洗澡，我們大人先沖冷水就好。

一天兩天過去，仍然沒有收到師傅回應，心想與其乾等，不如看看網路上的教學影片。

印象中多年前來修繕的師傅，其中一個步驟，是用一種工具把爐芯吹乾後裝回，於是依樣畫葫蘆，拆拆裝裝，在兩個小時的努力下終於成功點燃，耳邊頓時彷彿響起掌聲，因此省下近兩百元的材料費和工本費。

後續清理是一個大工程，也藉此丟掉留之無用、棄之可惜的陳年物品，並組裝了許多置物架，盡可能把東西往上層擺，不讓物品落地，以備不時之需。聽說最近又要下大雨了，希望一切安然無恙。

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