我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

密碼慘案

金慶松

這是一個密碼的時代。電子郵件需要密碼、手機iPad需要密碼、銀行帳戶需要密碼、上班簽到需要密碼。

密碼的要求與限制不一而足。公司密碼規定需要定期更新，以防被駭，要求嚴格，例如字數、符號、大小寫、特殊字碼等等規定，還考驗著創造力與記憶力，挺煩人的。

對於密碼，真是「各顯神通」。某一同事是基督徒，辦公室內放著一本聖經，他說他的密碼都是依照聖經的頁數、段落、字句等定期更新，有系統也絕不會忘記；有位華裔同事以漢語拼音為密碼基礎，據他說，保證有效避免駭客侵入。

前幾天早上，在半夢半醒之間，我拿起iPad看了Line，一不小心按了「刪除」。在懵懵懂懂間回想，是刪除Line了嗎？是夢還是真，似虛又似實，一驚而起，定睛細看，Line真的消失於無形了。怎麼辦啊？驚魂甫定，睡意全消，似乎只有重新安裝一途。

安裝容易，輸入原帳號的ID、密碼卻是挑戰，怎麼試都進不去，嘗試了各種可能的組合，還是受阻於外。在線（Line）外徘徊，不得其門（密碼）而入，試誤多次多時，回回都是閉門羹。求助於谷歌，竟然無解；聯繫Line的客服，也都無效。

我的Line帳號是多年前某一位好朋友在我的iPad上安裝、設立的，以便他能與我網上社交，聯絡更加便捷。所以我也不清楚我的Line ID及密碼是什麼，反正Line就一直處在「輸入」的狀態。這回意外被刪除、被簽出，又反覆輸入無效後，只好決定再設一個帳號了。

終於，設立了新的帳號，熟記了新密碼。再來是將朋友一位一位加回，並請他們將我邀回一個一個的群。「哈囉，老張，是我，這是我新的Line帳號，舊的帳號密碼忘記了，永遠進不去了，也請幫我邀回『難得糊塗群』、『防止痴呆症群』。」「嗯，頭像很像，但請驗明正身，我怎麼知道您是真的本人呢？」嗯，老張這回可不糊塗了，謹慎地質詢我。

誠然每個人的網路安全意識不盡相同，有懷疑者，我立即與他視訊釋疑。歷時多日，朋友接二連三地再次Line上聯繫，群也陸陸續續地加回。

舊的帳號進不去了，累積多年的群友互動、文字交流及訊息紀錄都「消失於無形」，對我個人來說，真是個慘案，有些許遺憾與失落。只得看開一點，關門開窗，除舊迎新，歸零重生，重新起步。

我也正在設計一套自己的「帳號、密碼永不忘記法」，使我不再糊塗，讓密碼慘案不再發生。

手機 華裔 谷歌

上一則

茭殼兒之味

下一則

聖佩德羅灣一遊

延伸閱讀

蘋果10月發表會近了？ 「最快日期」可能是下周

蘋果10月發表會近了？ 「最快日期」可能是下周
情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻
蘋果「年度春晚」 遭網友譏不務正業

蘋果「年度春晚」 遭網友譏不務正業
蘋果發表會 iPhone13首推1TB容量機型 9/24上市

蘋果發表會 iPhone13首推1TB容量機型 9/24上市

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
美學大師蔣勳為「孤獨是和自己在一起」書法水墨展致詞。(圖:中央書局提供)

三個多月完全沒見人 蔣勳尋找孤獨的美好

2021-10-01 00:55
國統毯業董事長葉聰明。（記者葉信菉／攝影）

放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時

2021-10-03 07:00

步步相隨似有情

2021-10-03 03:01

沒想到

2021-10-06 03:02

你還好嗎

2021-10-04 02:00

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」