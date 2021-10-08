這是一個密碼的時代。電子郵件需要密碼、手機 iPad需要密碼、銀行帳戶需要密碼、上班簽到需要密碼。

密碼的要求與限制不一而足。公司密碼規定需要定期更新，以防被駭，要求嚴格，例如字數、符號、大小寫、特殊字碼等等規定，還考驗著創造力與記憶力，挺煩人的。

對於密碼，真是「各顯神通」。某一同事是基督徒，辦公室內放著一本聖經，他說他的密碼都是依照聖經的頁數、段落、字句等定期更新，有系統也絕不會忘記；有位華裔 同事以漢語拼音為密碼基礎，據他說，保證有效避免駭客侵入。

前幾天早上，在半夢半醒之間，我拿起iPad看了Line，一不小心按了「刪除」。在懵懵懂懂間回想，是刪除Line了嗎？是夢還是真，似虛又似實，一驚而起，定睛細看，Line真的消失於無形了。怎麼辦啊？驚魂甫定，睡意全消，似乎只有重新安裝一途。

安裝容易，輸入原帳號的ID、密碼卻是挑戰，怎麼試都進不去，嘗試了各種可能的組合，還是受阻於外。在線（Line）外徘徊，不得其門（密碼）而入，試誤多次多時，回回都是閉門羹。求助於谷歌 ，竟然無解；聯繫Line的客服，也都無效。

我的Line帳號是多年前某一位好朋友在我的iPad上安裝、設立的，以便他能與我網上社交，聯絡更加便捷。所以我也不清楚我的Line ID及密碼是什麼，反正Line就一直處在「輸入」的狀態。這回意外被刪除、被簽出，又反覆輸入無效後，只好決定再設一個帳號了。

終於，設立了新的帳號，熟記了新密碼。再來是將朋友一位一位加回，並請他們將我邀回一個一個的群。「哈囉，老張，是我，這是我新的Line帳號，舊的帳號密碼忘記了，永遠進不去了，也請幫我邀回『難得糊塗群』、『防止痴呆症群』。」「嗯，頭像很像，但請驗明正身，我怎麼知道您是真的本人呢？」嗯，老張這回可不糊塗了，謹慎地質詢我。

誠然每個人的網路安全意識不盡相同，有懷疑者，我立即與他視訊釋疑。歷時多日，朋友接二連三地再次Line上聯繫，群也陸陸續續地加回。

舊的帳號進不去了，累積多年的群友互動、文字交流及訊息紀錄都「消失於無形」，對我個人來說，真是個慘案，有些許遺憾與失落。只得看開一點，關門開窗，除舊迎新，歸零重生，重新起步。

我也正在設計一套自己的「帳號、密碼永不忘記法」，使我不再糊塗，讓密碼慘案不再發生。