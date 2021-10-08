都已過了農曆處暑，不覺秋意，天氣依然是這麼夏日炎炎。 「我想去海灘。」女兒說，嗯，海邊避暑是個好主意，「去我們沒有去過的聖佩德羅灣吧。」我提議。女兒開車，我們便說走就走，上路了。

依賴谷歌導航，我們直奔目的地。曾經多次去過聖佩德羅區域，因為有位朋友住在那邊，但導航這次將我們引入了一段陌生的道路，車窗外一閃而過連續路過兩座大橋，我們的車在橋上無數個斜拉柱子構成的立體三角形裡穿梭，「哇，洛杉磯 竟然還有這麼漂亮的大橋？」這讓孤陋寡聞的我實感驚喜。

網上一查，原來其中的一座名為傑拉爾德德斯蒙德大橋，建造於一九六八年，初建時是一座貫穿式拱橋。但這座橫跨在長灘與終端島間海峽上的大橋，因經濟發展，大型船舶高度增加，橋梁的淨空高度已不能滿足需求，專家們就在原基礎上，將淨高度由原來的四十七米升至六十二米，改建為大跨徑斜拉橋。改建工作於二○一八年底竣工，此橋即成為加州 第一座大跨徑斜拉汽車橋。

瀕臨浩瀚太平洋東側的聖佩德羅，有一個名為天使之門的公園，我們到達時已是下午五點半左右。踩著塵土飛揚的斜坡泥土地，爬上小山丘，海風突然狂起，肆意地吹亂頭髮和裙子。我瞇眼朝海邊遙望，彎彎的海灣籠罩著霧和薄雲，天水不分，畫面迷離混沌，呈現朦朧之美。

山丘上是一片寬闊的草坪，一座韓式亭子坐落在此，攢尖式屋頂的亭子由十二根圓柱支撐，花紋圖案別致，頗具東方亭台的特色。亭子內是一個高十二英尺的大銅鐘，稱為友誼之鐘，是一九七六年韓國捐贈給洛杉磯的禮物，紀念美國 獨立兩百周年。鐘的表面浮雕華麗，鐘外懸掛著一個用於鳴鐘的木頭。我正琢磨著亭子上刻的五個韓字是否是友誼之鐘的意思，不知誰用這木頭敲響了鐘，其鐘聲沉悶悠揚，飄向遠方。

穿馬路，踏草坪，我們離大海更近了。但見一堵齊腰高的石牆，依海岸峭壁而築，延伸漫長。每隔一段牆設有觀景台，我朝下俯視，蔚藍色的海面，偶見白浪泛起。

沿牆邊我們信馬由韁，一個白牆房子映入眼簾，看似是一座普通的兩層樓私人住宅，其實是美國燈塔委員會繪圖員Paul J. Pelz設計的棒式維多利亞燈塔，建於一八七四年。據說這樣設計的燈塔有六，這座是屹立不倒的三座之一，雖然年深日久，不倒塌定然存在奧秘。

找到海洋入口處，我們徒步扶著幾乎垂直的鋁合金梯子而下，來到了海邊。不像其他海灘是沙地一片，眼裡看到的是一塊又一塊、大小不一的岩石群，像斷了線的珍珠撒落一地。腳踩在石頭上，一不小心還會滑入水中。海水不時地拍打著奇形怪狀的岩石，青黑色的岩石在薄日光照射下更顯得深邃。時光在提醒我們，日落的時候快到了。

「先買晚餐吧。」女兒說，導航系統再次走捷徑將我們引入「歧途」。這條路雖然不長，但STOP標識多，路面上下呈S形，大坡上上下下，坡度之陡讓人彷彿到了舊金山的「九曲花街」。洛杉磯最陡峭的街據說有三條，我們無意中走到了其中的一條。開車的人都知道遇到STOP標識需要停三秒，在這樣的坡路上怎麼才能做到呢？等我們買好晚餐，太陽不等人已下了山，留給我們的便是餘暉的薄薄紅暈。

過大橋，看大海，聽鐘聲，觀餘暉，短暫且有驚喜的聖佩德羅灣一遊，就這樣愉快地結束了。疫情期間不敢出遠門的我們，近處看風景一樣是不錯的選擇。