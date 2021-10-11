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友誼萬歲

余國英

一九八四年暑假，兒子李德康高中畢業，我們問他：「康康，你想要什麼高中畢業的禮物？」他笑嘻嘻地回答：「我想到台灣去學習真正的中文！」

他的回答，使我們欣喜莫名，因為他在紐約上州出生，後來我們搬到長島，入了美國當地的小學和中學，只有周末才進中文學校，每兩周只學兩小時的中文，實在太少了。當時，隨著中國國力日強，中華文化逐漸抬頭，在美國學習中文變成一股新的潮流，我們看他有這樣的願望和志氣，心中非常欣慰，就替他在台灣的師範大學報名註冊了為期八周的中文班。

就這樣，我家康康十八歲時，獨自背了書包，千里迢迢地飛到了台灣。在師大中文班，康康結識了一位由法國高中畢業、也是到台灣去學中文的少年周明凱，兩人結為好朋友。期滿結業後，兩人各自回到父母僑居的國家，各自進了當地的大學，兩個年輕學子仍有書信往來。

一年之後，就讀法國巴黎大學的周明凱到美國來探望兒子，我和先生第一眼看到這個天真活潑的大孩子，非常非常喜歡，帶了他們兩人到附近景點遊玩了兩周。隔年，我兒子也到巴黎去探望了周明凱，周家的父母也非常熱心地招待了他。

在紐約哥倫比亞讀大學四年級時，兒子認識了他的美國女同學柯麗雅，兩人各背了一台手提式輕便單車，手牽手坐上飛機，到歐洲與周明凱和他的法國女朋友相會，四人白天騎著單車周遊歐洲，晚上住在經濟實惠的青年旅社。後來，兒子的美國女朋友變成了他的太太，周明凱也與他的法國女朋友結婚了。

二○○一年暑假，兒子和媳婦在夏威夷大學醫學院一面客座教學，一面帶了兩個孩子順便度假，周明凱也帶了他的全家四人到夏威夷去，兩家在那裡相聚了兩周。後來，因為工作繁忙，兩家各忙各的，不過仍然有書信聯繫。

今年八月底，大孫女已經開始工作，小孫子入了大學，住在宿舍裡，全家四人都打過了新冠疫苗。兒子和媳婦開始了他們的空巢期，兩人飛到巴黎，與同是空巢的周家，四位老友，頭戴盔帽，身穿運動裝，足登球鞋，在法國與外界隔離的森林裡，做了兩周的四人森林長途徒步探險。

一天早上，我由手機中收到他們由法國發給我的相聚照片，看著面帶幸福笑容、肩並肩的四位老朋友，他們的頭髮已經變花白。經過了長達近四十年歲月，他們四人之間的友誼日益深厚，經過歲月洗濯考驗過的感情，多麼難能可貴！我不禁由衷地替他們歡呼「友誼萬歲！萬萬歲！」

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