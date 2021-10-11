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洋蔥的好處

賞花閑人

好幾年前有位老朋友跟我說，她的老伴搬書時不小心跌跤，摔傷了膝蓋和胳膊，雖未骨折，但皮膚紅腫又有烏青，她就連忙用洋蔥切丁加鹽，放在乾淨的布袋裡，然後敷在傷口上包紮住，過了一夜，大有起色，很快就恢復了。

生洋蔥的確是有藥效。據說這原是一種義大利民間相傳的治療法，沿用已久。而這個民間薬方，也正是她那自義大利移民來的對街老鄰婦親口告訴她的。

聽說在中國和日本，民間有用牛蒡葉搗碎加鹽，再敷在傷口，用來療傷瘀腫，但是牛蒡葉子不是隨時隨處可以找到的，洋蔥卻是不管什麼市場都可以買得到，而且可以保存許多天也不會壞掉，所以方便多了。

我日前走路不小心，腳背被矮樹枝觸碰擊傷，有紅腫痛楚，忽然想起了老朋友的簡易藥方，就連忙試著用洋蔥切碎加鹽，包在一隻舊襪子中，放在腳背，再用帶子繫住，敷傷治療，過了一夜果然是大有進步。

因預備的加鹽洋蔥太多了些，治療皮傷用不完，丟掉可惜，所以就好奇地嘗了一口，竟然味道還挺不錯呢！不但不再辛辣難忍，沒有嗆味，而且清脆無比，在極微小的辣辛中帶有甘鮮之味，尤其是嫩瓣部分更是隱隱的鮮甜。同時又發現，加了鹽的洋蔥會微微出點水，顏色也就變得晶瑩潤麗，很美很可愛。

原來不是只有黃瓜、萵苣或包心菜等可以涼拌，洋蔥也能呢。涼拌洋蔥當然不是山珍海味，也不是煎燉蒸煮燒烤的家常主食，但不失為一碟開胃的清新小菜。

在超市洋蔥一磅一般才一塊錢左右，算是最低廉的蔬菜之一了。一個普通大小的洋蔥成本不過三、四毛錢，涼拌洋蔥只要切碎撒鹽拌勻，等候個把鐘頭即成，連什麼油、醬、糖、醋等佐料也都一概省免了，也不必開火煎煮。

生洋葱的營養比煮熟的要豐富。因為生洋蔥具有降血脂、抗癌、燃脂、降膽固醇等作用的蒜素，蒜素如經過高溫烹調，營養會流失，生吃則可以吸收較多。再說洋蔥中其他的營養，像維生素B、C遇熱後也會遭到破壞，用水加熱也會流失鉀離子營養素。

由於疫情長年不止，為了安全，出外採購食物的次數相對減少了，家裡蔬菜或有不夠用的時候，不妨用個洋蔥切碎加鹽涼拌，多添一盤小菜，增補一點滋養。

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