圖／久彌

園裡野薑花又開了。

野薑花在台灣 是很普通的，小時候在溪畔、水塘、田埂邊都常見，是一般人司空見慣，不把它當一回事的野花。可是它卻是我小時在那些地方，撈小魚、捉蚱蜢或坐著呆看藍天白雲，胡思亂想時的主要陪伴。我既喜歡它像蝴蝶的白花，更喜歡它飄散在我周身的清香。

也許和小時玩耍有關的事物，都會留下一個甜蜜難忘的印象，所以來美後，每逢在水邊溪畔時，我常會不自覺地尋覓，但美國 似乎就不見它的蹤影。

直到有天意外在圖書館旁花圃看到，不禁大喜過望，簡直難以相信自己的眼睛鼻子。回家後告訴妻子這令我不勝驚喜的大發現，並說如果自家也有一叢那該多好。

不記得多久後，有天下課回家，就看她喜孜孜地在車房角落，把這寶獻了出來。原來，有天她和校長太太碰面閒話，提起學校新增了野薑花，這品種為校園景觀增了香色，以及我多麼高興和喜歡。沒想到校長太太說，那是她夏威夷 旅遊時看到喜歡，就帶了根苗回來交給學校景觀部門繁殖出來的，並說我喜歡她可請景觀部門分株給我。就這樣圓了我多年來的美夢。

自從野薑花在我家吐露芬芳後，亞城的朋友來訪時，看到後也大為驚喜，紛紛要分植，我當然來者不拒。於是後來每年這時節走訪亞城朋友，也幾乎是家家都有野薑花香了，益增親切歡喜。這兩年朋友都沒來往，思念之餘，可安慰的是我們還可以百里共花香。

有位好友，她有超特綠手指，她家的蔬菜自種，不僅是有機，自給自足，且分贈好友共享。野薑花到她家更是如魚得水，大叢大叢地長，她喜歡剪進插瓶，滿室生香。

我是不捨得把花摘下插瓶欣賞的人，總覺得那是對花的摧殘，而且花在它生長的自然環境，看起來才有它天然的美。但最終被她說服，確實花在外面看到的時光不多，而現在天熱都用空調，門窗緊閉，香也聞不到，那等於是讓它自開自落，沒人欣賞聞問，美麗芳華反被辜負了。

我不剪多，案頭一枝，讀書、寫作時，只要靜心閉目，它幽幽的香，似乎就把小時在溪畔水塘玩耍的景况重繪在眼前，也溶解了些對童年美好時光的懷念，和思鄉之情。