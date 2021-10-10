每次回台北走在街頭，經過沅陵街、重慶南路、衡陽路、北門，依稀聽到小雨自身後喚我。我看四面、聽八方。天，蔚藍與陰鬱交織，黑的、陰的都如綿羊，游弋、飄浮，像她的水彩畫，惹我懷滿惆悵。

小學六年級時，與小雨坐一起。她的水彩畫全校第一，美術老師說她是天才。她也很會唱歌和彈風琴，音樂老師會給她課後指點。畢業後，她保送南台灣 女子初中，我很幸運地也考了進去。課間休息時，我會去找她，倚在她教室窗邊聊天，嘰嘰喳喳說些孩子氣的話。

我家是連排的兩層小洋樓，大門前有小花園，二樓前面陽台搭了與屋頂齊高的花架，爬滿葡萄藤，夏天時綠葉蓊鬱，掛滿成串的紫葡萄，十分愜意。

小洋樓離學校只隔兩街，每天走路上下學，小雨則是搭公共汽車。星期日，她偶爾會來找我玩。家門口是一大片菜園，一畦畦的小白菜、青江菜，綠油油的，我倆沿著田梗走來走去，趣味盎然。

走完田埂，我們兩人躲在陰涼的葡萄藤下，暢談小說，聊些家長裡短的事兒，還有未來夢想。她夢想有一個家，裡面有丈夫、孩子、一條狗、一隻貓。我們就這樣走了三年，複沓的路、複印的日常，回首都滲著淡淡甜香。

我個性内向羞澀沉默，但是讀書用功，成績總在前三名，每年選上模範生，被派出比賽演講、書法、作文，也拿獎回來。小雨的個性跟我差不多，她常常被派去參加美術或歌唱比賽，一定是名列全省前三甲，我倆喜上眉梢，為彼此慶賀。

她從未請我去她家玩，她說她家開西藥房，她媽媽每天守著店做生意。她爸另有一個家和孩子，不常回來。我猜這就是她的微笑似乎無法打從心底漾出來的原因。

三年後，我考進女子高中，可是她不知去向。我常問，她去了哪裡？為何不告而別？她有我家地址，怎麼不寫信給我或來看我？可是新學校和新同學令我很快融入新環境裡，繁重的功課也讓我忙得像陀螺。

高二開學，她出現在我鄰座，我驚喜交加，問她去了哪裡，怎麽現在才來，彷彿她只是聚餐遲到，她淡淡一笑：「叛逆期嘛，沒什麽好說的。」我被歡喜衝昏了頭，沒再追問下去，只說：「回來就好，我們還是好朋友，不准再走了。」美術老師又圍著她的畫指點。她的水彩畫，大多是靜物和炭筆素描，線條透著焦慮、剛硬，顔色強烈、對抗。

我隱約覺得她有些不對勁，有許多攪動，卻又說不出來是哪裡。我們每周一要交周記給班導師，她從不交，班導師找她談話，她卻像烏龜縮在殼裡，老師撬不開她的嘴。

高三下學期開學時，小雨又失蹤了。大四時，小雨才出現在我家門口，帶來她做的焦糖布丁給我媽。她以同等學力考進實踐家政專科學校，開始工作了。重逢的喜悅蓋過一切，她帶我去吃飯，點的菜美味可口。大學畢業我出國深造，她來送機，兩年後我回台結婚，她負責簽名簿和收禮。

此後小雨常去找我媽，代我盡孝，媽在航空郵簡中娓娓道來，連接我和她的青梅竹馬。爾後她的姊姊在加拿大做移民 公司，拉她入股專職台灣部門，業務興隆，在松山區買屋置產，我回台時會去住一夜，她送我自燒自畫的瓷瓶，上面畫了三隻蝴蝶。

她來美國 考察移民業務，在華府下榻寒舍兩周，穿越小學六年級時空，重溫無憂無慮嘀嘀咕咕好時光。

職場上聰明能幹的她，一直追求愛情，男方嫌棄她來自單親家庭，沒有成就姻緣。

我媽過世後，少了中間連線人，她又神隱了。我深信我倆緣分未了，她會再出現。