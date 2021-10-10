下班後從芝加哥 出發，開車兩個半小時，窗外的玉米地還沒看夠，就到了香檳大學。在Green street上漫步，夕陽籠罩著一家家精緻小店，微風輕輕吹拂，空氣中彌漫著令人感動的希望和淡淡的迷茫。兒子望著前方的太陽，緩緩地說：「我也可能上一年就退學了，因為我想去賺大錢。」

兒子的話在我的心裡掀起一陣波瀾。他從小就是個特別暖心的乖孩子，日子過得簡單快樂。以為他將來會過一份平穩的生活，誰知在他安靜的外表下，卻湧動著一顆不安分的心。

意識到孩子長大了，有了自己的主意，我的心裡既有欣喜亦有擔憂，最終我決定選擇祝福。「孩子，你已經長大了，自己想做什麽就做什麽吧。」我說。

第二天早上，幫著兒子辦手續，整理宿舍，邊幹活邊嘮叨，衣服要這樣疊，床要那樣鋪，還要他秀給我看會不會做。先生在一旁笑我：「放手吧，讓孩子自己做。」心裡明了，先生說得對，該放手了，必須放手了，但仍是一味地不放心，依舊嘮嘮叨叨。

整理完宿舍，去吃午飯的路上，先生悄悄對我說，剛才和兒子一起去車上拿電腦時，兒子向他透露，他有女朋友了。哦，真的嗎？這可是重磅消息！兒子一向比較羞澀內向，他能勇敢地追女孩兒，當媽媽的我就放心了。

女兒來電話。記得五年前，送女兒上學，望著她的身影消失在安檢內，分離的痛楚擊中了我，我的心情久久不能平復。如今女兒已經大學畢業，我好奇當初她離家上學時是什麽心情，她淡淡地答道：「分別的時刻我很難過，但很快就沒事了。」

哦，原來媽媽的心還浸在淚水裡，孩子的心卻早已飛往了外面的大世界。

吃過午飯，在校園裡轉了轉，下午兩點鐘光景，我們把兒子送回宿舍。在宿舍門口，和兒子相擁而別。叮嚀的話已說過千萬遍，不必再多說，我笑著道：「你會很好的，照顧好自己」，便鬆開了手，不讓兒子看到我內心的翻滾。兒子似乎什麽也沒看到，只輕輕說了聲謝謝媽媽，便毅然轉身，邁著堅定的步伐，向自己的新生活走去。

火車站，送別的人群，母親的目光。那年我十八歲，我轉身離去，離開我的家鄉，走向未知，走進夢想。三十多年過去了，送別時母親的目光始終追隨著我。當年我毅然轉身，不曾細細體會母親目光中的擔憂和不捨；如今望著兒子漸漸遠去的背影，母親的目光穿透了我的心。

經歷過兒子無數次的轉身。陽光下，牽著一個背著大書包的小不點兒，過馬路，去上學。到了校門口，小不點兒轉身對我說再見，我也笑著和他說再見。後來，小不點兒漸漸長大，從小男孩兒長成了英俊少年，又長成了帥氣的大男孩。他的世界也漸漸寬廣，漸漸有了越來越多的轉身的理由。每一次轉身便是一次分離，也是一次成長。一次次的轉身帶給我分離的痛苦，也讓我收穫了無數的欣喜和感動。

然而，我意識到，兒子的這一次轉身不同以往，從此他將邁向更大的世界，他將獨自承擔風雨，承擔屬於自己的一切。而此一轉身，做媽媽的我也要學會適應他的轉身，要學會放手，學會斷捨離。想到此，我把不捨藏在心裡，忍住眼中的淚水，也微笑著轉了身。