圖／黃彥琳

「櫻花蝦炒櫛瓜」是一道可口的家常小菜。但，若告訴您，櫻花蝦本身就愛吃櫛瓜（Zucchini），是不是覺得不可思議？

去年，女兒大學時的韓裔 手帕交因疫情 悶得慌，去寵物店買了二十幾隻櫻花蝦養在小魚缸裡玩。養蝦不久，女兒去她家找她敘舊，順便看看那些魚缸裡的新寵物，見女兒喜歡，她當即慷慨贈送五隻小蝦給女兒。

那五隻瘦瘦小小的櫻花蝦放入我家五十五加侖的大魚缸後，立即開心地悠遊在水草間，和魚缸裡溫柔的「原住民 」孔雀魚生活在一起，過著你儂我儂的太平歲月；而「留守」在手帕交那的蝦子，養著養著，竟一隻隻水土不服陸續陣亡了。

那女孩好奇我們餵櫻花蝦吃什麼？其實我們沒有特別買蝦子吃的飼料，只是在餵孔雀魚時，多撒一點飼料而已。如此這樣養了幾個星期後，那五隻櫻花蝦的體型變大了，顏色也由淡紅轉艷紅。牠們喜歡棲在翠綠色的水草間，像水草開著一朵朵的紅花，煞是美麗！

那位女孩不久後打電話給女兒，說她在網路看到有人用櫛瓜餵櫻花蝦，問女兒要不要也試試？當女兒告訴我時，我忍俊不住，心想，愚人節到了嗎？

今年春天，魚缸裡的水世界忽然熱鬧起來，那五隻櫻花蝦不知何時竟繁衍起數不清的蝦子蝦孫。留心觀察，牠們會先在綠色水草間褪下白色外殼，接著在節足間抱起密密麻麻的細小黃卵。

女兒覺得偌大的魚缸多了不少「新住民」，應該再增添一些可愛的小「清道夫」——鯰魚（cory catfish）。於是跑了趟寵物店的水族部，在和店員聊天時，對方告訴她，鯰魚和櫻花蝦都喜歡吃櫛瓜！

原來「櫻花蝦吃瓜」不是網路笑話。女兒回家後，依其所言，把冰箱裡的櫛瓜切下一小段，泡在水裡用微波加熱煮軟，再插在一根細長的烤肉棒上，固定在魚缸裡。幾分鐘後，果然見到櫻花蝦聚攏過來，不消幾天，櫛瓜已被啃得支離破碎。

有趣的是，不只櫛瓜，煮軟的紅蘿蔔和花椰菜也是牠們喜愛的盤中飧。

那天女兒從魚缸裡撈了三十五隻櫻花蝦，回贈給那位手帕交。手帕交開心極了，直說這「投資報酬率」真不錯，還打趣問：「以後我可以把新買的魚都先放妳那裡嗎？」