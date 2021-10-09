我是台灣 南部鄉下長大的四年級生，後來到台北念高中和大學，小時候只知有茶，不知有咖啡 。

那個年代，咖啡是高級舶來品，價格不菲，只有在咖啡廳才喝得到，一般人家裡是沒有的。咖啡廳的消費不低，聽說裝潢精美，燈光柔和昏黃，情調羅曼蒂克，是情侶約會的好地方。窮學生如我，從來沒有機會去咖啡廳，當然也就沒有喝過咖啡。

要一直到一九八二伯朗咖啡推出以後，密集的電視廣告傳遍大街小巷，無人不知，是時髦的象徵。一罐二十元台幣，當時是高消費飲品，偶爾在炎熱的夏天，高尚一下，來一罐冰涼的伯朗咖啡，感覺好像跟冬瓜茶差不多。

一九八四年到了美國後，在家裡和公司我還是習慣喝台灣茶，到餐廳也不點咖啡，總覺得咖啡苦苦的，不像烏龍茶會回甘。一九九○年代，星巴克 到處展店，裡面的裝潢布置和輕快音樂，讓人感覺輕鬆自在，是聚會聊天談事情的好地方。每隔一陣子，就會有機會去星巴克，我也學會了點卡布奇諾、拿鐵等等牛奶多於咖啡的飲品，但還是沒特別喜歡，不就是像奶茶嗎？

因為工作上的需要，我每年都要回台灣幾次，辦公室在和平東路上。二○○六年左右開始，走路去辦公室會經過一家Cama咖啡店，每次經過都聞到陣陣的烤咖啡豆香，覺得很喜歡，都要駐足深吸一口。幾年以後，有一次站在Cama門口，深吸享受烤咖啡豆芳香的同時，突然想說可不可以自己在家烤？那一刻，自己都覺得好笑，家裡沒有咖啡機，平常也不喝咖啡，竟然會想要自己烤咖啡豆？

回美後我上網搜尋，學了一些基本的咖啡知識，了解咖啡豆的種類和產地，知道烤咖啡豆有深焙和淺焙之分，就像茶一樣。經過一番努力，我找到了一台懶人烤咖啡豆機，每次烤的分量大約夠八杯到十杯，只要把生豆放進機器，設定好時間，就可以烤出想要的咖啡豆。

烤豆子的時候，會散發出我在Cama門口聞到的同樣香味，我總會站在旁邊輕吸幾口，細細享受。為了用烤出來的豆子喝咖啡，我們買了一台Jura咖啡機，棕褐色中焙新鮮豆子現磨的香味四溢，乳黃色的Crema（咖啡脂層）色澤高雅，咖啡入口醇甘厚實，竟跟我以前的經驗大不相同。不加奶，不加糖，純正咖啡讓我齒頰留香，驚艶之餘，開心不已！

太太嘗過以後，亦是讚不絕口。早上太太都比我早下樓喝第一杯咖啡，我在樓梯口就可以聞到咖啡香，每次精神都為之一振，趕忙快步下樓也來一杯。

活了五十來年，咖啡一直都不是我的喜愛，沒想到過去這八、九年，變成我每天的期待，有時候出門旅行久了，還會想念飄香四溢的烤咖啡豆和手握杯子，可以慢慢品嘗新鮮豆子沖泡的Crema Espresso。