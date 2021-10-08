兒時住在台中，八七水災沒有淹到我家，在台灣 飽經颱風侵襲，我們也不曾遭害，沒想到，九月一日紐約 一場莫測高深的風暴，卻讓我體驗從未經歷過的劫後餘生。

雖然稍早手機頻傳警訊，電視台也一直用走馬燈警告，但基於過去多次颶風侵襲卻是雷聲大雨點小的經驗，我並沒有當回事。九點半就寢前，稀哩嘩啦的豪雨聲中，只有衷心祈禱大雨快停。

沒想到還沒入睡，就聽到樓下房客猛敲廚房門：「地下室進水了」，我匆忙趕下樓看，水從四面緊閉的窗戶縫，像瀑布一樣灌進來，因為房子四周已成汪洋一片，兩邊的車道積水高達兩尺。我趕快幫他帶上平板電腦，和放貴重物品的背包，躲到樓上。

其實雨並非徹夜下，跟河南 鄭州一樣，短時間下暴雨，排水不及。我們從樓梯口不時檢視地下室水深，最高竟達三尺。

次晨，先檢查車子，雖然進水，幸好引擎還能打著，為了除濕，除了用布吸乾，停在車道，每天得把所有的車門、引擎蓋、後車箱全開，以便日曬通風。

眼看水退得很慢，趕緊開車現買抽水機，抽了一個多小時，終於可以下樓視察災情。不看則已，一看驚人，多年來地下室大廳被我們當做儲藏室，堆積如山的老舊物品，橫七豎八，一片狼藉，冰箱、洗衣機、烘乾機全被沖倒在地。隔天熱心的教友在法拉盛雇了兩個南美人，幫我把這些泡水家具搬到車道，再聯絡私人垃圾車搬走。

後來發現市府為了解決萬千災民處理泡水雜物，天天派出垃圾車，無限量免費取走，所以我們繼續騰空地下室，把雜物搬到門口草地上。才第四天，發現書櫃、門等木製品，已經長出彩色菇狀黴菌，看了直起雞皮疙瘩，只好個個擊破，再一一抬到門前草地，

地下室騰空後，就是消毒了。先用高壓水槍沖洗所有淹過的部分，包括櫃子、水電開關間、鍋爐間、電和瓦斯儀表間，再用拖把清除污泥，消毒水噴灑沖洗。為了除濕除臭，兒子借來除濕機和兩個超級大電扇，加上樓上自用的電扇，全部晝夜開著。其中一個大電扇放在側門口，把霉味強力放送到外面，直到聞不到霉味和消毒水味為止。

隨著訂購的家電產品送到，水災兩星期後，總算勉強回歸正常。只是看到空蕩蕩的大廳，想起外子當年不捨得丟的，還有整理母親公寓遺物特意留下的紀念品，都付之東流，不禁想起那句老話：「世事如棋局局新，算什麼？是非成敗轉頭空，求什麼？」本來還想終老在這個我住了小半輩子的房子，經此慘痛教訓，只好盡快賣屋，搬到公寓，遷地為良。