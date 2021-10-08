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月桃花

曾華容
圖／曾華容
圖／曾華容

外子和我從小在台灣南部的鄉下長大，但因自幼生長的家庭環境不同，所見所聞也略有懸殊。外子對野花、野菜、野味及一些鄉俗俚語都耳熟能詳；而我因家教嚴又是個女孩，生活圈小也單純，沒機會讓我四處跑，沒看過沒吃過的東西倒不少，常被外子譏諷：一點也不像鄉下人。

自從在舊金山南灣買了房子後，外子懷念起在台灣水邊、山澗開著清香白色花朵的野薑花，及郊野、田頭或淺山草叢中的月桃花。我們很輕易地從聖地牙哥姊姊家移植了一些野薑花。而外子喜歡的月桃花，在加州苗圃買不到長在熱帶地區的植物，只好央求苗圃的人向夏威夷訂購寄過來。等了一個多月才收到四株小花苗，外子把它種在後院裡。

沒看過月桃花的我，期盼了兩年才目賭它的美麗芳顏。苞潤如玉，白裡透點紅，真可謂是奇葩，大為驚喜。如今由四株孕育成三十多株，一到花期，五、六串的花朵垂掛著接連盛開，美艷極了！送了一棵給朋友，花開時他很得意地上網秀給朋友分享，大家紛紛問是什麼花？月桃花在台灣是很普遍的花，在美國加州卻是罕見又珍奇的花卉。

月桃花是多年生常綠塊莖直立草本植物，分布在各地亞熱帶低海拔山區及郊野，經常可以見到在路邊成群自生。葉長橢圓狀披針形，莖株高可達三公尺。花期從春末到整個夏天，白裡透點淡紅色的花苞，被翠綠如洗的月桃葉襯得更清純，宛如美麗的少女。盛開時花瓣呈鮮黃色，尾端有紅色條紋，風姿綽約，令人動心。地下塊莖發達會向四周蔓生，所以植株多成叢或成簇。

月桃花除了賞花外，還有很多用途。寬長厚實的葉片具特殊香氣，可用來包粽子，風味奇特，也可拿來枕糕粄、糕粿及麻糬；菜市場攤販用葉子來包裹食物如魚肉、豆腐，既環保又衛生；成熟的果實呈橘色的果串，種子內含有可以製作仁丹口味兒的原料，芳香清涼；地下莖可入藥；葉鞘可編織草蓆及繩索……，一身是寶，利用價值極高，是鄉野民俗生活上常接觸到的植物，受到許多人喜愛。

曾試著剪下一串垂掛的月桃花插在花器裡，但很快就凋謝了。外子說：「一串美麗絢爛有生命的花朵，被你剪下來就失去它的光彩。讓它綻放在葉柄上，開得更久，回歸大自然不是更好嗎？」

「花有重開日，人無再少年。不須長富貴，安樂是神仙」。花開花落自有時，但人生和人生中的許多事，無法重新來過，也沒有永恆，賞花時，不忘也珍惜生命。

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