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香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

在那遙遠的地方

進欣

二○一八年，我們搭乘冰島航空公司班機去阿姆斯特丹，中途在冰島首都雷克雅未克轉機，那時就注意到紀念品店有賣可愛的橘嘴北極海鸚（Puffins）玩偶，心想回程還會經過這裡，屆時再買吧！沒想到人算不如天算，回程轉機時大爆滿，機場到處都是人，更別說排隊等候結帳的隊伍有多長了，只好放棄。

三年後的二○二一，因為新冠疫情解封，冰島有火山噴發活動，急於出外旅遊的民眾，很多選擇在天之遙的冰島。冰島地廣人稀，加上有郵輪開闢新航線繞島一圈，甚受歡迎，我們也報名了。

特別報名了一個到某小島看北極海鸚的項目，等接近啟程的時候，突然得知該海鳥在八月中就離開老巢了，那我們還要繼續參加這個活動嗎？沒有了北極海鸚，應該有其他的東西吸引人吧！

懷著忐忑不安的心情，我們一群遊客還是在伊莎菲厄德（Isafjordur）登上了小船去菲格島（Vigur Island），旅程表上寫說島上有居民十人，溫馨迎接旅客到來，倒是令人好奇。

下了船，有一位操英國口音的女士歡迎大家。她一開始就直言島上現只有永久居民三人：她先生、她本人和五歲男童，如果待會兒看到一個穿綠色夾克的小孩，那就是她兒子了。

接下來她介紹小島的歷史和生態環境，說北極海鸚每年四月中至八月中來此棲息，繁育下一代，如今季節已過，大概是見不到了。話鋒一轉，說還是有艾達鴨（Eider Duck）和豎琴海豹（Harp Seal）在這裡，因是保育動物，隔著一百八十英尺遠不打擾牠們。接下來她介紹了島上最有名的風車，是冰島唯一，還曾印在冰島郵票上面。

說起艾達鴨，過去清理鴨毛靠手工，費時費力，後來政府成立了工作站，裝置了機器，改善不少。三百公克的鴨毛經過清洗去雜質，最後只剩五十公克鴨絨用來製造鴨绒棉被，取得不易，一床被子可能要價美金四、五千元。

農場裡有一棟漆成暖黃色的維多利亞式房舍，早年是一位先生送給新婚妻子的禮物，但沒有住很久，因為主人在別處工作，反而是小姨子搬入住了十年。多年後政府接管並整修，因是冰島最老的建築物之一，被國家博物館納入歷史建築保管。這個房子有兩臥室，現在變成旅館可以預約。一座長十公里、寬一公里的小島，每年吸引近萬隻的北極海鸚回老家孵育下一代，每一對夫妻鳥的堅貞愛情可以維續二十年甚至更久，這也讓我對鳥界的愛情觀嘖嘖稱奇，間接彌補了錯失觀賞牠們的遺憾。

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