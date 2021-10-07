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美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

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夏天堆雪人

梁蘭蓁

過去一年半來，在美國的亞太裔人士因為新冠肺炎屢屢遭到仇視，甚至受到暴力攻擊，有受傷的、有喪命的，叫我們這些亞裔耆老心驚膽跳，不敢獨自出門了。今年五月是美國慶祝亞洲傳統月，在電視新聞及主流報紙都特別介紹各種亞裔傳統文化、食物及風俗習慣，增加美國人對亞太裔的正面印象。五月中旬，我的洋媳婦告訴我，有一個公益廣告正在徵求年長的亞裔人士，請他們陳述自己經歷的美國夢，以及最近仇視亞裔對他們的影響，洋媳婦和小兒子都鼓勵我去應徵。

這些年來，陪兒子試鏡以及念對白，我對演戲已經不再陌生，但是從來沒有想過自己去拍片。現在既然有這種機會，我讓小兒子替我拍了一段試鏡的影片，姑且一試寄去應徵，沒想到很快就得到錄取的回音。原來這是一個無酬的反仇視亞裔的公益廣告短片，我是代表說國語的，另外還有韓裔、日裔及越南裔的爺爺奶奶。

到了指定那天，小兒子帶我去好萊塢的一個廣告公司工作室拍片。進公司以前，在門口得先做新冠病毒檢測，等十五分鐘測驗結果出來後才可以進去。在那裡我得到明星級的待遇，有專人替我梳頭、化妝，全部打點好以後，才進入攝影室，由導演以問答的方式拍攝我的故事。

導演問我，我來美國多久了？我怎麼達到我的美國夢？之後問我有沒有遭到仇恨亞裔的行為，這個才是重點。我說我來美國五十多年了，從來沒有像現在許多地方亞裔人士走在街上平白無故被人推倒，或嚴重毆打，若沒有兒子隨身陪伴，我已不敢上街。我從來沒有像現在這樣對自己的人身安全擔憂，也從來沒有因為我的亞裔臉孔而在加油站被一個白人老頭大叫「滾回中國去」。講到這裡，我不禁哽咽落淚。美國是我的國和家之所在，為什麼現在會有人叫我滾回去？

導演問我對未來的期望是什麼？我說我希望有朝一日美國真正達到金恩博士演說的「我有一個夢」。希望人們不再因膚色而受到歧視，也許這個夢想在我的有生之年不能達到，但是希望我的孩子、孫子能夠得到真正的平等待遇。

小兒子在現場看拍片，他說老媽在鏡頭前侃侃而談，不慌不忙，頗有大將之風。我提醒他，老媽學生時代是演講比賽冠軍，在退休前當社工督導，開課教社工，所以上鏡頭講話是小事一樁。

製片助理告訴我，大概兩、三個禮拜就會剪輯完畢，在短片公開前會用電郵寄給我們先睹為快。等待的日子過得特別慢，頭兩個禮拜沒有消息，耐心再等一個禮拜，還是全無下文。兒子說也許他們慢工出細活，叫我得沉得住氣。我這個「影壇新人」哪受得了這麼慢的拍子！等了足足一個月，我寫個簡訊給製片助理，她沒有回信。再過了兩個禮拜，我又發一個簡訊，探探情況，結果還是沒有回音。距離拍攝完畢兩個月了，毫無音訊，就連這個公司的聯絡網站竟然也消失了。好像夏天堆雪人，無影無蹤。

兒子說這種事在好萊塢經常發生，花錢花力又花時間拍好的片子，卻因為某種因素，在發行以前被攔住，束之高閣，從此不見天日。真印證了孔夫子說的「苗而不秀，秀而不實」，我初試啼聲的拍片經驗，就這樣莫名奇妙地畫上句點了。

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