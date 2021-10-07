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無花果

龔剴

洛杉磯有庭院的居民家中，種有無花果樹的一定不在少數，除了主人買樹苗回家種之外，也有可能是鳥類將種子帶來後院落地生根，可說是很普通的一種水果樹。這種樹不太需要澆水或是施肥等照顧，就能每年為園主結果實。

就因為來得太容易，市場上很少見到有新鮮的無花果實出售；另一個原因是新鮮果實太嬌嫩，運輸很難保持新鮮。超市只有工廠加工後乾燥壓扁的無花果乾可買，但味道確大不相同。但不論新鮮或乾燥果子，營養學家稱讚其為二十一世紀人類健康的守護神，是有道理的。

我們家前院有一棵紫色果皮的無花果樹，每年夏天就會生長，成熟的果皮是紫色，一兩天沒採，掛在樹枝上裂開一個大口，很容易招來螞蟻、金龜子、小鳥、松鼠及兔子，等到太多掉在地上，蒼蠅及蚊子來到就是一個大麻煩。

我都是早上天氣涼爽時採下十幾個，洗一個吃一個，生吃味道特佳，鮮紅的果肉香味十足甜度適中，只是果肉比香蕉還軟，有些人覺得沒有嚼勁。洗淨的果子放在盤內，如果兩三天沒吃完的話，會在果肉中央裂個大口，發出一股發酵的味道，吃到嘴裡就不是什麼好味道了。老美比較喜歡吃無花果，切片後常作為菜餚的輔料，因為它味道香而不衝，甜卻不搶奪主料的味道，或者加上橄欖油拌個簡單沙拉。它風味獨顯，即使配烤雞奶酪，味道也不會被壓下去。

聖經裡面亞當與夏娃的故事，說是夏娃受到壞因子引誘產生廉恥心，用無花果的葉子遮蓋自己的私處。這個故事純屬虛構，我卻可以證明這種葉子比起其他果樹的葉子，的確很大。葉片呈三至五淺裂狀，如同五指手掌大打開狀，葉長可達二十公分，每年落葉要花掉我好幾小時才能掃乾淨裝桶。

我家這棵樹雖然去年已經修剪掉很多樹枝，今年似乎長出更多的果子來，而且有些果子有小籠包那麼大，我每天吃不少，胃已經不勝負荷，以往都是一袋一袋的往別家送。今年新冠疫情，等到朋友們皆打過兩次疫苗後，我在同學群組中公開宣布可以免費到寒舍自行採取，順便嘗試一下在大都會裡自己動手採，有一種「收穫」的快感，幾位同學應聲而來。採收時被葉子碰到手臂，會有癢癢不舒服的感覺，這何嘗不是收穫的另一種感受。

今年果子實在太多，經過幾輪好友的「收穫」之後，樹頭上仍然有新冒出來成熟的果子，想到應該自製果乾方為上策。打開Google網站參考，嘗試各種不同方法，有切薄片、剝皮、太陽曬各種方式，數量不多還可以，數量較多之後會需要太多時間，會很麻煩。

最後選用蒸煮二十分鐘，然後放在一般大烤箱內，在鋁箔紙中放平，以低溫一百二十度烘三天，就可得到滿意的成品。蒸煮之後，鍋裡水也就自然而然變成紅色甜美無花果的果汁，一舉兩得實在過癮，以後不是收穫季節也有好吃的水果乾了。

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