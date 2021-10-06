今年七月左右，我從同事那裡得到了一株南瓜苗，是她從超市買來日本 小南瓜裡的籽育苗出來的。基於我之前已經有種櫛瓜的經驗，想到南瓜和櫛瓜都是南瓜屬，我自信滿滿地覺得自己肯定能種出許多南瓜。懷著美好的憧憬，我把這株南瓜苗移植到我家後院的花園床。

移植後沒兩周，這株南瓜開始長出新的葉子，慢慢地爬藤爬到花園床外面，基本上每小節上都冒出雄花來了。根據我種櫛瓜的經驗，先長雄花不稀奇，我只需再耐心來等待第一朵雌花的出現。

果不其然，沒過一周，我就發現南瓜的藤上長出了一朵雌花。為了保險 起見，我特意早起強行搖掉了雄花裡的蜜蜂們，拿來給這朵雌花人工授粉。可是這個朵花並沒有按我所期待長成小南瓜，花托上的小南瓜果實直接變褐色，爛掉了，也就是傳說中的化瓜。我很好奇地去查了一下原因，得出的結論是授粉沒有成功。我覺得很不可思議，我的櫛瓜基本上靠蜜蜂授粉就可以了，即使我的人工授粉可能因為手法不嫻熟不成功，南瓜叢裡那麼多蜜蜂也能幫忙傳粉的。翌日，我早起去院子裡，仔細觀察雄花和雌花的狀態，才恍然大悟！

原來我遇到一群不想努力了的蜜蜂們。可能南瓜的花粉太香甜了，牠們的日常是找到一朵花粉滿滿的雄花，然後直接躺平在花柱旁吸食美味的花粉，若非像我那天暴力搖動花朵，牠們是不會離開的。最重要的是，經過這些豬隊友的「努力」，幾乎所有雄花都完全沒有花粉，可想而知，我的人工授粉也就授了個寂寞。

雖然找到原因，我還是一籌莫展，因為蜜蜂們都比我早起，等我到的時候，牠們早已躺在花柱旁邊吃完早餐曬太陽。看著一隻隻吃得腹部變圓形的蜜蜂，和一個個因為授粉不成功而化瓜的南瓜，我一度從焦慮到灰心，最終因為不甘心，決定再努力一把。

功夫不負有心人，我最終找到解決方案。那就是提前把含苞欲放、快要成熟綻放的雄花摘下來，放在冰箱裡冰鎮，等待雌花開的那個早晨，再把它們拿出來人工授粉。我甚至拿了小型防鳥網袋套在授好粉的雌花上，來防「家賊」。經過此番操作，我終於種出了人生的第一個南瓜！

前幾天，我得意洋洋地向姊姊展示我那長勢喜人的南瓜，準備和她聊聊我與我家蜜蜂鬥智鬥勇的豐功偉績。姊姊脫口而出：「南瓜都需要人工授粉吧，我看爸爸就是這麼做的。」我驚呆了，對啊，我怎麼之前就沒想到問問我那曾經在自家菜園種出十幾個大南瓜的爸媽呢？對此，我只能使出精神勝利法：有這樣自我摸索的種南瓜經驗也很不錯，最起碼我深刻體會到了「養兒方知父母恩」，而且我相信明年南瓜會長更好！