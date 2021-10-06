那年剛到伊利諾香檳大學攻讀研究所，沒能爭取到獎學金，生活拮据。透過朋友介紹，得以在學校與州政府合作的水資源調查實驗室打工，負責清洗實驗室的儀器道具。

在工作 之餘結識了湯姆，他是實驗室的衛生管理員。湯姆身材魁梧，面容和善，臉上架著一副很斯文的眼鏡，當他開口講話時，總是展露出一種坦然直言的性格。他愛聊天，有見地，有思想，又有個性。

湯姆每晚十點開始工作直到翌日六點，這段時間大樓已清空，外門深鎖而樓內燈火輝煌。他愛開著收音機，並以最高音量播放，一面推著一個超大的塑膠桶到每一間辦公室清除垃圾，然後用機器拖洗走廊地板。我在實驗室裡聽到他推著垃圾桶或拖地機的聲音，就覺得格外安全。他工作一段時間後便會來找我聊天，我也樂得與他練習英文對話。

湯姆是一名越戰的退伍老兵，雖是一介武夫，他卻喜愛閱讀與旅遊，見多識廣，與他相處久了，便發現他是一名非常理智且愛憎分明的人。由言談中，得知他崇尚和平、理性、自由，又是徹底的反戰。他從不忌憚批評美國 政府或公開表達自己的立場。

與湯姆混熟了，我偶爾會和他說笑。我笑他是否總愛用收音機來嚇鬼壯膽，他則笑說他對於鬼神沒有半點兒畏懼，因為他親眼見過太多死人。他誇說自己有種極其特異的「陰陽眼」功夫，能看透壞人的靈魂，也能看穿生死。據他所述，在越南打仗出任務的時候，他總是能準確預測同伴會否遭遇到不測。當他接觸生人時，藉由「聽其言，觀其行」，便能斷定某人的個性與品行。他最厭惡虛假的人，尤其是說一套又做一套的政客。因為能看穿某些政治人物自私自利的靈魂，湯姆對他們假借民主之名做盡傷天害理之事痛恨至極。

有一次湯姆問我：「美國的興盛能持續多久？美國最終會被誰打敗？」當時我覺得這些都是無稽的問題。美國是全球自由民主的燈塔，經濟與軍事實力又是如此強大，有誰敢挑戰她的霸權？然而湯姆卻很篤定地說，美國一定會衰敗，會敗在自己的手中，會被那一群利用民粹挑撥離間又煽動仇恨與對抗的政客所誤，最後在眾多無知百姓的盲目支持和錯誤選擇中沉淪。

湯姆如數家珍地給我上了許多過去聞所未聞的美國歷史課：麥卡錫主義的白色恐怖；美國艾森豪總統對「U-2被擊墜事件」公然說謊，卻被赫魯雪夫公開拆穿；入侵古巴豬玀灣；入侵格瑞那達；美國更以「世界警察」之名介入他國內政，並扶持許多腐敗政客，在伊朗、伊拉克、印尼、菲律賓和巴拿馬等地製造矛盾衝突，給世界添了許多亂子。

湯姆預言美國將衰敗。他說在二戰晚期看到日本 用神風飛機對美艦船做自殺攻擊時，便知日本已到了窮途末路，離戰敗不遠了。湯姆憂心美國的實力正逐漸消耗殆盡，當看到政府出台的量化寬鬆的貨幣政策，讓美國可以不負責任地猛印美鈔，然後到全世界去流通抵債；美國自訂規則，自己卻不願遵守，他嘆美國將衰敗是有跡可循，已是殷鑑不遠矣。

我與湯姆闊別已近四十載。當時對他的話感到震驚與懷疑，而今見到美軍由阿富汗狼狽撤軍，對新冠病毒一籌莫展又甩鍋卸責，在國內卻任黨派鬥爭製造民粹分化，更在全球政治、經濟、氣候與軍事上弄出許多亂象。如果湯姆還在，他應會驕傲地跟我說，這一切都早被他的真知灼見預測到了。