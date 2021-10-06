前些天，朋友發過來她和新生寶寶的照片，照片上的題字是：最幸福的時刻。小兒子看到問：「媽媽，妳最幸福的時刻是不是我出生的時候？」我被問得一愣，很誠實地說，小兒子到來時，我並沒有太多的幸福感受。那時剛到美國 不久，沒有親人，也沒有什麼朋友，一度想過找人幫忙，但是家中條件簡陋，都沒地方安置人家，大兒子不到三歲，我滿腦子只想著如何順利度過這艱難時期。

我嘗試著解釋了一點當時的情況，小兒子有些失望：「原來妳的最幸福時刻和我無關。」看著他天真的表情，我倒是想起了一件事情。

那時小兒子約兩、三歲，有一天有點發燒，吃了晚飯，我便想著讓他早些洗澡睡覺，洗澡水比平時涼一點，給他物理降溫。他進浴缸時精神挺好，還拿起花灑噴水玩。我轉身拿浴巾時，他突然直挺挺地仰面摔倒在浴缸裡，我嚇得魂飛魄散，飛速地抱起他到床上。他開始抽搐，我怕他咬到舌頭，急忙把手塞進他嘴裡，任他咬（後來才知道這是極其錯誤的行為，正確的做法是讓他側躺），邊瘋了似地叫家人打九一一急救電話。

那短短的幾分鐘，是我一生中最漫長難熬的時光。我不知所措，只是茫然地抱著他，心底一遍一遍絕望地呼喊，祈求上天不要給我無法承受的。

救護車來的時候，小兒子已經清醒，他很奇怪地看著滿屋子的人：警察 、消防員，還有醫護人員。醫護人員簡單地詢問了情況並測試之後，說孩子應該沒事，大約是高溫驚厥，但為了確保萬一，建議還是去醫院檢查一下，坐救護車不鳴笛，這樣可以快速通道見到醫生。我們毫不猶豫地採納了建議。

在救護車裡，小兒子必須躺著，他有些害怕，緊緊地抓住我的手，我跟爺爺其實更害怕，不知道醫生的診斷會是什麼。做完各項檢查，我們折騰到很晚才回來，小兒子迷迷糊糊地睡著了。抱他進屋時，他說：「我想吃冰淇淋。」我連聲應道：「媽媽明天帶你去買。」

那一夜我坐在床上，一遍又一遍地去檢測 小兒子是否安好。雖然醫生已經確定他只是感冒引起的發燒，過幾天再到家庭醫生那裡追蹤確定就可以了，我依然無法放心，要真實地觸摸他的脈搏才安心。

我清楚地記得第二天一早，藍藍的天，很好的陽光。徹夜未眠的我，看著已經恢復往日活蹦亂跳的小兒子，我一點疲倦都沒有。牽著他去商店買冰淇淋，我的手因為給他咬得青紫還在隱隱作痛，但心底卻是異常地幸福。