家園版文友深沉「偷竊」一文，激起我的共鳴。話說在洛杉磯這個大都會，前往LAX機場 缺乏集體交通工具，只通行私家車或大巴中巴，且路上大部分時間堵車，踏上此途被市民視作噩夢的開始。華商看準機會，在蒙市開辦以中巴來往機場交通專線，每半小時對開一班，一程收費十五元，每件行李加一元。收費廉且尚算方便，故乘客不少，機場班次可以先用電話訂位，回程較隨意，只要有空位便可上車。

我由香港返洛，在機場順利上到此公司中巴，車上十多位都是新相識的朋友。前頭司機位旁的是位貌似和善的小胖子，熟絡地和大家談笑風生，司機向乘客收錢時，小胖子也回頭與大家打個招呼，還說了句引人發笑的問候。此時我正由褲袋掏出銀包為我與妻子付費，無意中看到這位有點眼熟小胖子，感覺到似乎曾有一面之緣，因行程匆匆一時無法追憶此君是誰。

車到蒙市，因妻需拐杖支撐，上落不便，我先行下車，在梯口正要扶她落地。此時小胖子衝過來像個熱心人，擠在我身邊伸手要扶妻子，我沒有壞心腸，心裡還感謝他的善意。

女兒前來接車，待我坐上她的車後慣性摸摸褲袋，才驚覺錢包不見了，馬上出來走到還沒開走的巴士，看看銀包有沒有遺留在巴士座椅或地上，但都找不到。這時恍然大悟，小胖子是個妙手神偷。

問巴士司機，他說機場上車乘客都是即興而來，沒有他們的資料或電話，無法追查到。無奈之下只好馬上到警局報失，銀包內有香港身分證、儲足金額的八達通卡及三張美國信用卡 ，還有兩千元港幣和零碎美元。美國護照及用剩美元放掛在頸上小旅行證件袋內，幸保不失。

掃興事情發生後，失落了一陣子，也得到教訓。老妻要我出入帶個小掛包，鈔票、信用卡和手提電話全放在包內。

有一晚午夜醒來，不知腦海中為何會憶及一件幾年前發生，險些被人偷去汽車事件。那天早上七時，與妻開車到商場華人開設麵包店買麵包。妻留在車上，我入店內。幾分鐘後出來，看見妻子一臉驚惶站在車外，有個華籍男子施施然從車子出來，鎮定地走開，不時還回頭看看我們舉動，見我們沒有激烈行動還臉帶微笑。

妻告訴我，此人在我進入麵包店時，打開車門坐司機位上，想把車開走，妻見勢頭不對，馬上逃離出車。幸好車鑰匙在我身上，車子無法開動。因停車場沒有其他人幫助，夫妻兩人只好目送他離開，我只能對此人大聲說了句：「我會記得你」，他回頭對我報以狡猾的微笑。幾十呎的距離，我記住他有張小胖子的臉。

啊！我猛然想起來了，那不正是在機場巴士向我埋手的小胖子嗎？僅在小小洛市華人區，他前後兩次對我有所行動，證明是個慣犯。而我也夠笨的，沒有記憶力，更缺乏警覺性，終於讓他得逞了。