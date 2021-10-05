二十多年前，女兒買了幢新建的獨立屋，她沒有綠手指，所以只求居住空間大，而不在乎院子小。但最近幾年眼見許多朋友在後院空地種瓜得瓜，其樂無窮，非常羨慕，決定也利用牆角三分地種起柿子、桃子、橙子，還盆栽了辣椒、番茄、香蔥之類。她的工作 雖很忙，但每逢周末，夫婦倆堅持鬆土施肥，而平時只要我在她家小住幾日，頭等大事便是全方位澆水。

七、八年過去了，盆栽還能不時地長出點零星的蔬果，但那三棵樹，除了橙樹每年奉獻一兩個比拳頭還小的「極酸」橙外，其他兩棵總是光禿禿的，一副半死不活的模樣。今年開春突然奇蹟出現，小禿樹上爆發星星點點的小嫩芽，沒幾天就變成片片綠葉，不久又開出無數小花，再接著竟有小果實垂掛在嫩枝頭。細數有柿子十來個，桃子八、九個，橙子五、六個，令人喜出望外。

因有事約有三周沒去她家，那天我一到，便放下背包徑直向後院走去。令我大吃一驚的是，樹上的小桃子全沒了，再過四、五天小柿子也沒了，隨後連那幾個「極酸」橙也不見蹤影。大家都很沮喪，是誰偷吃了我們的果實？為了查明誰是賊，女婿在院子安裝了三個紅外線攝像頭，當天夜裡居然有隻肥碩的老鼠探頭探腦地出現在鏡頭裡。見到竊賊的真面目，我們真是興奮至極，立即行動買了三個老鼠夾，分別放在不同地點，上面夾著香噴噴的油條，等待自投羅網。

第二天，放在花壇邊的鼠夾竟被拱翻在地，夾著的食物卻被叼走，好個狡猾的鼠輩！於是改進方法，鼠夾上繫根繩子，牢固地拴在圍牆的釘子上。當夜，依舊是那隻碩鼠圍著它轉了三圈就跑了，猜想牠嗅到那個夾子正是上次幾乎讓牠一命嗚呼的陷阱，絕不上當，但是靠著屋基處一隻小老鼠卻被逮個正著。

換上新鼠夾繼續追殺，誘餌改成抹花生醬的餅乾。那夜鏡頭裡竟出現一隻懷有絕技的輕功老鼠，只見牠在鼠夾上跳來跳去，然後在餅乾邊緣快速咬了幾口，就心滿意足地逃之夭夭。儘管如此，屋基的縫隙處卻不斷有所斬獲，幾乎每周都能捕獲一隻小老鼠，不過也有夾住後掙扎逃脫的。反正攝像鏡頭裡，幾乎隔三差五地都能觀看一集微電視「老鼠歷險記」。

女婿不斷地更換新鼠夾，女兒精心挑選食物，什麼火腿裹松子、麵包滴香油、雞胸肉拌鮮醬等等。經歷兩個多月的人鼠之戰，總共捕捉到七隻老鼠，但幾乎全是小隻的。

他倆最終目標是那隻大老鼠，繼續奮戰。為預防牠把食物再次叼走，便用火槍把大塊的起司融化在夾子上，那夜果真把狡猾的牠給引來了。起初在邊緣處咬一口，然後離開鼠夾在旁邊細細品嘗，接著再重複一次，終於在貪婪的本性驅使下，竟不顧生命危險向中間咬去，幾經掙扎吊死在夾子下。

戰鬥結束，女婿用木板把屋基縫隙封上。誰知十天後的一個傍晚，突然又隱約聽到地板下面傳出老鼠的吱吱聲，幸虧封板時留扇小門，立即放鼠出洞又抓到兩隻，至此屋內外老鼠銷聲匿跡。

老鼠是地球上最多的哺乳動物，繁殖力超強，雖鼠目寸光，嗅覺聽覺卻異常發達，能感知遠距離的味道，分辨不同氣味的差異，敏感殘留的氣息，所以人與鼠鬥煞費心機，而想完全消滅絕非可能，只要相安無事便可及時休戰。