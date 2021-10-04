一大早起來，急急忙忙出門到麥當勞買四個早餐，便興匆匆到鄰埠二姊家打麻將。三個月前，二姊、二姊夫、小妹和我，覺得我們兩年都沒有打麻將，現在疫情 緩和，大家都打過疫苗，應該重新恢復久違了的每月一天麻將日，從早到晚，可以打個痛快。

我們家自己人打麻將都是開心歡樂的閒話家常時光，贏輸的錢碼小到不得了，但大家總是笑聲不斷，樂也融融。今天是第四次交手，二姊夫技高一籌，大殺三方，成大贏家。吃完二姊豐盛的晚餐，高興離開時已是晩上九點了。

我在高速公路上走了二十多分鐘，忽然看見車子輪胎低氣壓的燈亮了，離家還有二十多哩，根據我前次的經驗，我想可以捱到回家，便不理它繼續前行。

不久之後，車子有摩擦不平的感覺，跟著有響聲，聲響愈來愈大，最後還是金屬的聲音，這下我很害怕，看到一個熟悉的出口便快快離開高速公路轉出去，知道有一家開二十四小時的汽油便利站在那裡。我停下來後去看輪胎，一看真嚇壞了，後左輪胎全不見，只有已磨損的金屬軸，後面的防板也鬆了，甚為嚴重。

於是進入汽油站裡求助，有一個印度裔職員叫我打九一一 ，但這不是那種緊急求救，不敢亂用，我便試著找門外掛著的拖車告示，電話沒人接應。這時腦袋昏亂有點害怕，因為這是個不好的地區，有較多無家流浪人士，我是夜晚單身的老華婦，所有近年治安上負面新聞一下都充塞腦海成了我的擔憂。

冷靜下來後，便打電話給密友黛波拉，請她緊急開車來接我回家。再情商汽油站，把車子留在他們攝影機看得到的地方，等明天再回來找拖車處理。

等待黛波拉到來的四十分鐘真是難熬，我站在燈火明亮的店裡，心情緊張但表面裝作很鎮定。這間店生意不錯，陸續有客人進進出出，一有人出現在明亮的門外準備進來，我就忍不住提高警覺，很小人地用我的眼光仔細觀察打量看他們，以決定是否有可疑人物。

小店後面有一間放雜物的小房間，門開著但沒有開燈，我心想，若有人進來打劫店家，我就躲進那黑小間去！幸好進來的人都是普通老百姓，在胡思亂想中我的朋友來到，跳上車後大大鬆了一口氣。

在車上，黛波拉問我為什麼沒有參加AAA？他們有很好的拖車及其他路邊服務。我說因為我的保險 有包括相同的服務，而我開了四十幾年車，車子從來沒有在路上發生任何需要幫助的事，所以沒覺得有必要參加3A。

當然今晚的事情我是幸運的，首先神明保佑了我平安無事，其次是謝謝閨密隨傳隨到的愛心，以及汽油站職員的幫忙。這個經驗也給了我教訓，一是單身女子最好不要在晚上開車，二是快點加入AAA，多一個可以隨時幫助換軚的保險，三是汽車裡的低氣壓燈一亮，便不能再硬撐下去，應該馬上停路邊，等救兵到來。任何事都有第一次，活到老學到老，大家共勉！