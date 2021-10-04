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讓人搭便車

姚遙崤

美國常常見到路邊有人伸出大拇指，要求搭個免費的便車，路途有近有遠，近的只要搭幾條街，遠的也有從東部城市直到西部城市的。這種與人方便的事，許多人都樂此不疲，我也有時會停下車子讓陌生人搭乘。

不過，這些好心的事，有時也會有沒好報的危險，有些歹徒就會利用別人的善心搶劫車主，甚至發生強姦或害命的情形，所以執法機構就勸戒大家最好別做此事，尤其車主是個單身女人的話。

我有一次就經歷了一個可能發生的危險。很多年前我在佛羅里達州首府塔城工作，有天要去在甘城的佛羅里達大學參加一個研討會，因此前一晚就開車出發。在進高速公路的入口旁，有個二十來歲的白男人伸出拇指，我停了車，他告訴我他要去奧蘭多，我說我只去佛大所在地甘城，不過可以在甘城把他放下，他同意後就上車了。

閒聊時他說他剛從海軍退伍，要去奧蘭多的迪士尼樂園找工作。談著談著氣氛開始變得有點詭異，他不斷地喝隨身帶來的啤酒，還把脖子上的刀疤秀給我看，我感覺到他的氣場已經透露出不友善的意味。

為了避免他做出危害我的舉動，我就先發制人告訴他，我是空手道黑帶三段，還秀給他看手掌可以用作刀刃砍劈，手關節和手指都能當武器攻擊敵人，肘子更是厲害的防禦或攻擊的利器。如此一來他就變得沉默起來，大概在心裡盤算如果採取行動的話，是否有絕對的勝算。於是他更加地大口喝啤酒，或許是要壯膽吧。

我為了要徹底打消這個傢伙的不良想頭，就告訴他，我時常在夜晚從塔城開車到甘城，這條高速公路上很多地方都埋伏著公路警察攔檢超速的車子，我會突然地減速，然後指給他看埋伏的警車。其實根本沒什麼警車埋伏，車子一下子就開過了，黑漆漆的哪裡看得清楚，主要是嚇唬他要是做了壞事，警方立刻就可以應對，所以他變得更加沉默無言了。

兩個多小時的車程很快結束，我把他在甘城入口的路邊放下車。他走了兩步又走回到車旁，對我說我很有勇氣，因為給人搭便車是有危險的。至此我心裡大致可以斷定他的確有不良的念頭，只是覺得勝算不大才沒動手而已。看來遇到壞事要化險為夷，還得有些機智和計謀才行。

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