大兒子和媳婦的兩個女兒逐漸長大，房子不夠住了，就去東邊的一個小鎮買了幢舊房子，花了兩年的時間，把它改建成為一幢非常新潮漂亮的房子。

這個小城白人占了總人口的九成以上，亞裔 人口很少。兒子說他原來住的亞凱迪亞學區很好，吸引了許多亞裔家庭，亞裔學生一個比一個更努力讀書，學校的競爭大，升學壓力更是驚人。這個小城的校區評估不是頂尖，但是也差不到哪裡去，因此他們選擇搬來這裡，讓孩子們上學沒有壓力，能享受快樂的童年。

他們搬進新家後，全家出門旅遊一個禮拜，回家後發現，他們家前院被人T.P.（toilet paper）了。這是以前美國青少年玩的惡作劇，幾個青少年在月黑風高的夜晚，跑到人家的前院，把很多捲衛生紙扔到樹上，掉下來再扔上去，長長的衛生紙一條條包圍著樹，像是一個印地安原住民的帳篷。因為衛生紙一撕就斷，主人要把它清乾淨還得花不少工夫，只能自認倒楣。

五十多年前我在奧克拉荷馬州偶爾看過這種惡作劇，但在加州 住了三十多年從來沒有見過，大概加州的青少年比較聰明，他們可以玩的花樣太多了，不做這檔還要自己花本錢的惡作劇。何況現在疫情當中，大家囤積衛生紙都來不及，怎麼還有人會幹這無聊的事。

兒子是個仔細謹慎的人，他們搬進去後，還沒有來得及跟左右鄰居打招呼就出了這事，叫他很困擾。他不知道是不是衝著他是華人而來，還是純粹的年輕人的惡作劇；如果因為他是華人而起，那他就更不能忽視這個仇恨亞裔的行為。

兒子家有監視器，他在錄影帶上看到三個穿著套頭夾克、戴著口罩的年輕人，把衛生紙層層纏繞在前院大樹上，還噴刮鬍泡沫在車道上畫了好幾個男性生殖器，叫兒子非常氣憤。幸好錄影帶上可以看見那些年輕人的車款，雖然看不出牌照號碼，但是懂車的兒子已經認出來這部車型了。兒子去報警，等警察 到他家去拍照收齊證據後，才清理現場。

兒子分析，只有住在附近的鄰居才會知道他們一個禮拜不在家，因此他開車在家附近轉，果然看到不遠的鄰居家車道上停了這部車子。於是他在周末的上午到那個人家去。

開門的是一對中年白人夫妻，兒子先自我介紹後，告訴他們說上個禮拜有人開了他們家的車子到兒子家去扔衛生紙，他已經報警了，警察也知道嫌犯開的車型是什麼，但是他要確定這是純粹的惡作劇，還是仇視亞裔的仇恨犯罪行為。

那對夫婦非常吃驚，他們承認他們有那部車子，說上個禮拜他們出城了，他們十六歲的兒子在家。他們不肯看那個影片，還拚命解釋說他們的兒子是個好孩子，是足球校隊，他和他的朋友們不會做仇視亞裔的行為。

兒子認為這是此地無銀三百兩的解釋，但是他認為現在這個鄰居已經知道自己不是沉默的亞裔，不但挺身而出，還報警備案了，這些無聊的青少年以後再也不會招惹他們了。至於這只是惡作劇或是仇視亞裔的行為，只有天知地知他知我不知了。