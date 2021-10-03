雷諾是一個四面環山的高原盆地型城市，海拔超過四千五百多英尺，也因為坐落的位置有別，使得東西南北的山，各展其不同的風貌。西邊和南邊的山地處國家森林區，樹木蓊鬱盎然；而東部和北部的山，許是土質之故，一片光禿，黃山濁濁。如此迥異的地形，讓剛搬來不久的我以為是西山漂雨東山晴的氣候所導致。

我的房子坐南朝北，前院庭景社區一致，無從發揮，只有後院空地任我隨意開墾，自然成為日常活動的地方。白天欣賞塞亞拉山長龍似的從西北一脈綿延到西南，主峰玫瑰山矗立在正南方，旁邊滑雪勝地的滑雪道一目了然，賞心悅目。晚上山腳下的燈火，點綴著寂靜的山丘，詩畫般的美景，讓我有著誤打正著的慶幸，時常和老公站在落地窗前，陶醉在天邊一抹瑰麗的晚霞裡，輕哼著「夕陽一霎時間又向西……」的老歌。

去年春天由於疫情 之故，整個城市及附近的活動全都戛然而止，賭場關門，餐廳禁止內用，一個靠觀光旅遊的城市成了死城，人車稀少，商業哀鴻遍野。

尤其是八月底九月初的大型活動「燒人祭」（Burning Man）的停擺，好多賴以維生的商店大都關門大吉，只有少數商家顧不得成本，來個清倉大拍賣，真可說是怎一個「慘」字了得。

原以為這情況會因為今年疫苗的普遍接種而有所改善，卻不料一波未平一波又來，口罩 成了隨身必帶品，夏天的大型活動也未能恢復，景氣仍是不佳。

好不容易等到七月，戶外活動終於開放，老天爺竟來個大玩笑，點起了加州 的森林大火。迪克西（Dixie）在雷諾西北角，當風向往東南吹時，雷諾卻首當其衝遭池魚之殃，撲天蓋地的濃煙席捲了整個城市，空氣的品質指數飆過兩三百之高。口罩的作用豈只是防疫，即便是在自家的後院，也不得不戴，因為山朦朧樹也朦朧，空氣中瀰漫著一股濃厚的煙燒味。如果不去考慮健康的因素，那麼是一幅國畫般的境界，山在虛無飄渺間。

而火災不斷蔓延，不但西北的迪克西大火，太浩湖南邊的塔瑪拉克（Tamarack），也不甘寂寞地燒了起來。風是往東吹的，於是塞亞拉山脈從北到南陷入一片濃煙裡，雷諾已成不見天日的煙城。

這還不夠，八月中加州的卡爾多（Caldor）森林也燃起了熊熊火焰，火勢之猛直逼南太浩湖，昔日的湖光山色已不復見，居民因此被迫含淚撤離，可憐成千上萬的消防隊員疲於奔命，卻仍滅不了燃燒的大火。

據當局表示，火勢可能延燒至九月中下旬，這也就是說宅家的日子至少得持續到月底，疫情下已被關得很鬱悶了，濃煙的燜燒，更讓人沮喪。回想往昔那「我見青山多嫵媚」的日子，即便是東部的禿山，也多令人再期待呀！