我家四鄰中「階級兄弟」頗多，有幾戶對舉辦派對樂此不疲，動輒在後院草坪上聚眾作樂，煙燻火燎地燒烤，鶯歌燕舞地狂歡，搖滾之樂聲震寰宇。有一戶還別具一格地租了個移動廁所，放在路邊供上門的貴賓解燃眉之急，不得不佩服主人的考慮周到，和他們派對的陣容之大。問題是我這個圖清靜、怕吵鬧的住戶卻意外成了池魚，有時幾達難以忍受的地步。

比如隔開我家兩個門檔的一個黑人 單親媽媽的女兒，五月底高中畢業，全家在後院張燈結綵，掛滿氣球，還請了專業人士搭建舞台，安裝大屏幕，風風光光地大肆慶祝，最後又燃放了含有彩色玻璃紙碎片的焰火彈來歡呼雀躍。可那些不易融化的玻璃碎紙片隨風飄撒，我家後院草坪也難免沾光，呈現斑駁陸離景象，我只好連續幾天彎腰撿取，收拾殘局。

八月中的一個周末，我橫看豎看沒有任何節日，但後院對門一戶人家照樣饒有興致地連開兩天派對，不亦樂乎。除了原有的燒烤爐，他們還在後院排開座椅，搭起帳篷，也搭了個像模像樣的舞台。

星期五下午草坪上就開始高朋滿座，賓客盈院，歡聲笑語連綿不絕。入夜，屋主儼然成為主持人，先用手敲打麥克風試音，再極有風度地大聲致詞，然後是盛大和隆重的表演，整個就是震耳欲聾的金石搖滾樂。

我難以消受，只好緊閉門窗，怎奈搖滾聲依然破窗而入，擠破耳膜。更要命的是，這家人竟通夜笙歌，持續到淩晨兩點多才偃旗息鼓。我納悶，鄰里之間怎可如此肆無忌憚地大聲喧嘩影響他人休息？不過我又抱著多一事不如少一事的心態，昏昏沉沉地睡著了。不料次日居然一切從頭再來，晚上又聲樂大作，直聽得我頭皮發麻。

奇怪的是，這天夜裡到十點半左右，搖滾之聲漸次消停，派對好像也適時散夥，夏夜重歸寧靜，吾輩得以好睡。何以這次會有個理想結局？我猜測是西鄰那位獨居白人老太安妮去報了警。安妮的多管閒事早就出了名，她只要看見誰家門口停放了陌生的車輛又多日不移動，也會打電話報警。

我沒跟安妮印證此事，但我相信自己所猜無誤，安妮應是做了件大好事，幫我們大家維權，贏得了我們應有的安寧夜晚和寶貴睡眠。相比之下，本人只圖息事寧人，無所作為，實於事無補，似不足取。

黑人鄰居好開派對，我們無法改變人家的喜好與習慣，何況有喜慶之事而與親朋好友聚會相慶，本是人之常情，無可厚非。但如只顧自己歡愉，卻全然不管他人感受甚至招致他人不適，如那種徹夜擾人的噪音，就實在有欠公德之心。

中國 素有「將心比心，推己及人」的古訓，西方教義裡也不乏類似說法，我唯願派對當事人能有自知之心和自控能力。不然，若超出常人所能忍受範疇，我想我們應以白老太為榜樣，在力所能及的範圍內取適當行動，護自己正當權益。