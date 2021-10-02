老公與我每隔三、四個月，就會去看家庭醫生做一般的檢查和資訊。家醫是位美籍韓裔 女醫生，也許同為亞洲人吧，她對我倆老夫婦非常熱誠、細心，驗血報告逐項解釋並耐心地解答我們的問題。

家醫每次都很溫婉地勸我倆少吃多動，就是減肥的意思，我倆總是頻頻點頭，洗耳恭聽，但出了診所一切隨風而逝、我行我素。這次她看規勸我們多次，我倆仍然穩如泰山，略微失望，最後要求我倆下次看診時必須各減五磅。

五磅對一般人來說可能是小意思，但對我們這三、四十年來惜肉如金的人可是個大難題，我們也是真心想減肥，但總是虎頭蛇尾，不了了之。

這麼多年來，我不嫌老公胖、他不嫌我肥，兩人相安無事，倒是兒女看我倆不順眼。最先是女兒開始發難，批評指責必須減肥，我們立刻擺出哀兵政策，打不還手罵不還嘴，因為積極力不足，減肥當然不彰，很快地，女兒便放棄我們了。幾年後換成兒子接手，兒子雷厲風行，比女兒凶狠多了，但薑是老的辣，我倆以不變應萬變，東躲西藏、虛偽應付，兒子耐力不足，敗陣下來，宣布不管了，隨我倆自生自滅。

現在面對家醫，怎麼辦？怎麼減？

正巧某日與朋友聚餐，朋友說因為疫情 ，鮮少出門，但必須運動，因此選擇搖呼拉圈，她從不會搖到如今每天搖一千下，成果如何？至少可以穿上以前略顯緊的褲子。

呼拉圈！那可是無才無藝的我唯一的強項。記得小學時流行呼拉圈，我央求爸爸買一個，但當時家境清寒，怎麼可能買一個既不能當飯吃也不能當水喝的呼拉圈？不過爸爸為了滿足我，不知從哪裡找來一個大圓木桶，他拆下圓桶外面的鐵絲，做了一個另類呼拉圈，我不以為忤，欣然接受我的第一個呼拉圈。

說也奇怪，平日學習懶散平庸，但搖起呼拉圈，屁股前後左右一扭，立馬上手；加上我的呼拉圈比別人的重，我必須努力用勁地搖，果然不久便成了小玩伴中的佼佼者。

某年，老公和我參加大陸旅遊團，觀賞上海雜技團是旅遊節目之一，這雜技團的表演除了驚險刺激，加了很多幽默風趣的橋段，令我印象深刻。其中有一個節目便是表演呼拉圈特技，那位女雜技員套上二十多個各種顔色的呼拉圈，從脖子到腳踝一起搖滾，整個人就好像是個七彩的大圓球，看得我嘖嘖稱奇。當夜作夢，舞台上的呼拉圈女郎竟然是我。

回家後，立刻挖出閒置某處的呼拉圈，屁股一扭，竟然寶刀未老，搖擺有序，甚是滿意。搖啊搖、扭啊扭，甩掉五磅贅肉是我的終極目標。也許可以扭搖出一個水蛇腰，變成一位清秀佳人？