不知怎麽地，我從小對貓、狗天生敏感，不敢輕易地去觸摸牠們。怎麼也沒想到，朋友送給我兒子一隻灰色澳洲 兔子，我只得硬著頭皮當一回「兔子飼養員」了。

說實在的，這隻灰色澳洲兔子一身淺灰色毛，體態大而肥胖 ，看上去蠻可愛的，也很溫和、討人喜歡。兒子正巧屬兔，我與兔子似乎有緣分，我便盡量扮演好「兔爺爺」的角色。

因我家後院常有白野狼岀沒，我把兔子養在一隻大鐵籠裡，白天放養在後院草坪上，晚上再把兔子引進鐵籠放在底層客廳，既安全又保溫。其實養兔子並不簡單，除了每天要餵水餵食，還要去附近寵物店買兔糧，牠最喜愛吃的就是乾草。我還要打掃兔籠，清理便便。由於兔籠放在客廳，兔毛很細軟，飛在沙發上、地毯上到處都是，我只得每天耐心地打掃兔毛。兔籠難免會產生一種難聞的異味，還得在客廳四周噴上一些香水，以「正」克「邪」。

這隻澳洲兔子機靈活潑，也很調皮。一天下午，牠突然在後院跑得無影無蹤，這可把我急壞了。我著急地呼喚牠的名字「Ming Ming」，並驚動了鄰居白人老太太，一起幫忙尋找兔子。直至傍晚，Ming Ming才從木欄下鑽進來，真是有驚無險，平安回家了。

原來，小兔子擅於挖洞打洞，牠在後院圍欄下面啃了個洞，可方便進岀。此舉可把我急岀一身汗，只得拿了塊木板，把「漏洞」堵住，以防不測。

同事楊姐聽說我養了一隻澳洲雌兔，便突發奇想地說，「我女兒養了一隻雄兔子，要不把你家雌兔拿來交配一下？」想不到我家雌兔竟還有人來「提親」。出於好奇心，我便一口答應了。

雌兔送去「圓房」不到一個月，楊姐便捎來喜訊，說「有喜了」。據說澳洲兔子特別能生育，繁殖速度快，一年可以生六胎，一胎有四隻小兔子。以這樣驚人的速度產下小兔子，豈不成了「超生游擊隊」（大陸實行計畫生育時期，對偷偷超額生育者的戲稱）？

當楊姐抱著四隻兔寶寶回饋我時，我真是又驚又喜。我想，養一隻「兔媽媽」花了九牛二虎之力，現在一下子丟來四隻兔崽子，我怎麼應對得了？正當我有點無可奈何時，一位愛養兔子的「養兔素人」欣喜地抱走了四隻小兔子。

但兔子故事還沒完，楊姐成全的「美國 兔子」與「澳洲兔子」的「好事」，喜事連連。她家一胎又一胎小兔子接連不斷誕生，家中便成了「兔兒所」。為了讓小兔子盡快找到「兔爸爸」、「兔媽媽」，我甘當「星探」，四處尋找愛心人士，幹得不亦樂乎。同時，我也為自己曾當過「兔爺爺」感到驕傲。