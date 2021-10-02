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湖北有熊氏

邱傑

當我們從「湖南」搬到「湖北」，我惦念的不是那棟一百二十一歲屋齡的美麗老屋，而是那群來去自如的鹿。沒想到來到湖之北，狼、鷹一一出場，最驚悚的是熊，一頭出現了，兩頭出現了，母子成群都出現在我們家的後院，我們從「逐鹿人」搖身一變，變成了有熊氏。

湖南，安大略湖之南，我們住的是尼加拉市，距離尼加拉瀑布只數公里之遙，瀑布觀光區夜來放煙火的聲音和煙火美景有如近在咫尺。而今由南北遷，遷到安大略湖之北一個印地安古名水鏡的賞楓勝地，沒想到比尼加拉更具有原始風味。

在尼加拉，我們把自己的家園命名五甲方舟，周邊地區開發迅速，許多原始森林和麥田、玉米田、溪澗河谷統統在短短時間變成了住宅區、商場、商業區，野生動物四處逃躲，我們家寬闊的原始叢林野地成了動物前來集合棲住的新家，成天在房屋周邊閒晃，浣熊、土撥鼠、綿尾兔、松鼠、鹿……，偶爾還出現貂、水獺。我們種的紅莓、藍莓、草莓和各種蔬菜，常被這些來客不客氣地啃咬得幾乎毫無收成，好不容易得到的少許，也都是不斷驅趕之後剩下來的零星殘留。

但這不是我們難過之事，種植本就帶著好玩和休閒的心情，收穫多少都不是問題，靜心欣賞這些大小動物，則是長住台灣的我和老妻萬金難買之樂趣。

與鹿為友已讓我們驚奇不已，沒想到也才幾年，迫於尼加拉區土地稅年年調高，調整幅度根本不是我們所能負擔，兒子把牙一咬，賣了！真是萬般無奈，真心想為野生動物保住一方安全淨土的願景一夕崩毀，教我真是頭也不敢回，怕看到動物們哀怨的眼神。

在湖之北尋找到了更偏遠也更遠離人煙的地方，占地究竟有多寬呢？兒子始終說不明白，總之是一個有湖泊、有樹林、有草坡之地，上頭散落著大約十棟建築物，包括一座美極了的主屋，一棟歇業未久的人氣餐廳，其他的都是可供居住的林中童話般小木屋。原主人原來是開民宿和餐廳的，這兩個行業兒子早有心想做，也準備多時，一進駐立刻上手。

湖之北除了同樣有水岸森林風光，比湖之南更叫人拍案驚奇的是，野生動物種類之多、之野，遠比湖之南更大大上了一層樓。由於屋後大型垃圾車斗老是有動物翻攪的現象，兒子決定在上頭安裝監視器，結果錄到的東西千奇百怪，教人難以置信。

短短幾天中成群的野火雞飛來，棲在車廂邊緣聒噪，和野火雞同樣大小的不知名大鳥也來了一大群。接著是郊狼路過，邊走邊探頭探腦，接著是熊，單獨來的，一兩頭同時來的、母子幾頭一同來的……。

讓人驚悚、活生生的熊，沿著垃圾車的大車廂邊緣行走，朝下探，伸手去搜索，再姿態優雅地下去、離開。

兒子趕緊利用大白天找了時間為垃圾車加上密實的蓋子，不再對牠們構成誘惑，連氣味都密密封妥確保不外洩，總算暫時終止了這樣驚奇的騷擾，恢復安心的生活，但真能安心嗎？實在令人懷疑。

疫情更穩定以後，我和牽手將再牽手赴加探親，看看女兒女婿和她的公婆以及一對寶貝孫，還想到兒子那個野生叢林看看熊和狼。以前只在阿岡昆聽過成群的狼嚎和熊的標本以及動物園裡的熊，不親眼看看野地裡的狼和熊，怎算得是到過加拿大？何況不必遠行，自家園子就可看到！

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