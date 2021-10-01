和平之路
又一次自殺襲擊，讓即將撤離阿富汗的十三位年輕的美軍戰士和一百多無辜的阿富汗百姓殉難。看著照片中笑靨如花的女兵和英氣勃勃的男兵，生命之花才初綻放，便意外凋零，令人唏噓不已。
雖然從諸多媒體上都可以看到戰爭的殘酷，但是在生活中真實地感受到戰爭所帶來的創傷，卻是在十多年前。當時我和愛詩麗在一個辦公室工作，她的先生正在伊拉克服役，只有在休假的時候才能回家探親。
愛詩麗和先生在高中讀書時相識戀愛，畢業的第二天就登記結婚了。雖然沒有穿婚紗禮服舉行婚禮，但是兩人相親相愛，育有一兒一女兩個可愛的孩子。
先生奔赴伊拉克服役時，愛詩麗才剛剛二十出頭。每當從伊拉克傳來戰鬥傷亡的消息時，都讓愛詩麗提心吊膽。好在愛詩麗性格開朗，總是積極正面地面對現實，努力工作，悉心照顧兒女，非常珍惜每次先生回來探親時一家人團聚的時光。她的先生雖然從不提及戰場上發生的事，但是時常流露出陰鬱低落的情緒，愛詩麗只有刻意不去觸碰那些不堪記憶。
幸運的是幾年後，愛詩麗的先生結束了服役，回家後找到了一份工作，似乎戰爭的陰霾終於退去，一家人的幸福重新開始了。然而愛詩麗告訴我，她的先生一直遭受創傷綜合症（PTSD）的困擾，全家人都在小心翼翼地幫助先生重回正常的生活。
那些幸運從戰場返回的軍人，即使沒有身體上的創傷，也難免心理上的創傷。在死亡線上躑躅往返，殘酷的流血傷亡，失去朋友、戰友、長官的悲傷，困擾著很多退伍軍人，導致他們無法適應新的生活，甚至陷入困境，四處流浪，其中辛酸難與人言。
戰爭的殘酷性就在於傷害是雙方面的，而由傷害所引起的仇恨和敵對，會讓衝突和暴力一而再、再而三地發生。製造仇恨只需要一粒子彈或者一顆炸彈，消除仇恨卻需要漫長的歲月和無盡的掙扎。
愛詩麗一家人的遭遇，雖然只是成千上萬受戰爭影響家庭中的一個縮影，卻鮮明地凸顯了和平的珍貴。如果沒有戰爭，世間就少了許多骨肉分離、擔驚受怕、流血傷亡和心理創傷。不受戰爭的影響，人們就可以在安定的社會環境中心無旁騖地讀書、工作、撫養照顧可愛的兒女，過著平靜幸福的生活。
九一一之後二十年的悲劇重演，不禁令人擔憂未來。通往和平的道路是如此艱辛和漫長，我們如何才能留給後代子孫一個幸福安寧的世界呢？
上一則
三個多月完全沒見人 蔣勳尋找孤獨的美好
下一則
FB留言