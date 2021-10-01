又一次自殺襲擊，讓即將撤離阿富汗 的十三位年輕的美軍戰士和一百多無辜的阿富汗百姓殉難。看著照片中笑靨如花的女兵和英氣勃勃的男兵，生命之花才初綻放，便意外凋零，令人唏噓不已。

雖然從諸多媒體上都可以看到戰爭的殘酷，但是在生活中真實地感受到戰爭所帶來的創傷，卻是在十多年前。當時我和愛詩麗在一個辦公室工作 ，她的先生正在伊拉克服役，只有在休假的時候才能回家探親。

愛詩麗和先生在高中讀書時相識戀愛，畢業的第二天就登記結婚了。雖然沒有穿婚紗禮服舉行婚禮，但是兩人相親相愛，育有一兒一女兩個可愛的孩子。

先生奔赴伊拉克服役時，愛詩麗才剛剛二十出頭。每當從伊拉克傳來戰鬥傷亡的消息時，都讓愛詩麗提心吊膽。好在愛詩麗性格開朗，總是積極正面地面對現實，努力工作，悉心照顧兒女，非常珍惜每次先生回來探親時一家人團聚的時光。她的先生雖然從不提及戰場上發生的事，但是時常流露出陰鬱低落的情緒，愛詩麗只有刻意不去觸碰那些不堪記憶。

幸運的是幾年後，愛詩麗的先生結束了服役，回家後找到了一份工作，似乎戰爭的陰霾終於退去，一家人的幸福重新開始了。然而愛詩麗告訴我，她的先生一直遭受創傷綜合症（PTSD）的困擾，全家人都在小心翼翼地幫助先生重回正常的生活。

那些幸運從戰場返回的軍人，即使沒有身體上的創傷，也難免心理上的創傷。在死亡線上躑躅往返，殘酷的流血傷亡，失去朋友、戰友、長官的悲傷，困擾著很多退伍軍人，導致他們無法適應新的生活，甚至陷入困境，四處流浪，其中辛酸難與人言。

戰爭的殘酷性就在於傷害是雙方面的，而由傷害所引起的仇恨和敵對，會讓衝突和暴力一而再、再而三地發生。製造仇恨只需要一粒子彈或者一顆炸彈，消除仇恨卻需要漫長的歲月和無盡的掙扎。

愛詩麗一家人的遭遇，雖然只是成千上萬受戰爭影響家庭中的一個縮影，卻鮮明地凸顯了和平的珍貴。如果沒有戰爭，世間就少了許多骨肉分離、擔驚受怕、流血傷亡和心理創傷。不受戰爭的影響，人們就可以在安定的社會環境中心無旁騖地讀書、工作、撫養照顧可愛的兒女，過著平靜幸福的生活。

九一一 之後二十年的悲劇重演，不禁令人擔憂未來。通往和平的道路是如此艱辛和漫長，我們如何才能留給後代子孫一個幸福安寧的世界呢？