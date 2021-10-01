在疫情 侵襲下，我們在家避疫。經過一年多，打過疫苗 ，法規開始放鬆後，覺得可以出門透透氣了，便邀請二姊夫婦一起去我們喜愛的夏威夷茂宜島度假。

原先想五月去為外子慶生，但度假村客房已滿，最早只能八月中下旬入住，無可奈何之下也就算了，反正不能慶生就改成慶祝金婚吧。接著預訂租車，發現因為疫情嚴重時，租車公司把很多車子賣掉了，現在遊客湧到，車輛不足，我訂的車子以前一周大概三百元，現在價格上漲三倍，九百元！

夏威夷州 政府要所有遊客在出發前七十二小時內做檢測，陰性的才可以免除十四日隔離。雖然麻煩，但人們被困在家太久，夏威夷度假還是趨之若狂最好的選擇。

幸好七月時，州政府鬆綁，只要注射兩次疫苗便可以免隔離，但遊客們必須上網填資料申請，層層關卡，頗為頭痛。幸得好友頻繁往返夏威夷，經驗豐富，知道如何可以避免機場排長龍等待檢查疫苗卡。在他一步步指點迷津下，我才能順利完成準備的工作。

出發那天一早便到聖荷西機場，有航空公司職員檢查核對資料無誤後，給手帶一條戴上，抵達後便可直出機場。到此才發現二姊的疫苗卡上的第一次注射，他們沒有記錄疫苗號碼（lot number )，拿不到手帶，果然下機後要排長隊等候對證才獲准進入。

茂宜，兩年沒來了，拿了車子前往Lahaina市的度假村。沿海公路還是往日一樣的景色，雲白天高，天藍海藍，林木茂密，繁花錦簇，芒果樹、椰子樹迎風搖曳，令人心曠神怡，大小煩惱全拋在腦後。

安頓下來後，外子馬上去找酒店的管家，請她替我們訂餐廳，因為既然來慶祝金婚，當然要找我們心愛的餐廳慶祝一下。但他失望而回，因為一來遊客太多，二來餐廳要遵守疫情安全，座位減少，以至所有我們喜歡的幾間餐廳都爆滿，快則兩星期，慢則六個月後才有空位。

失望之餘，只好自力更生。度假村套房裡有大廚房、飯客廳，一切道具齊備，也有戶外燒烤爐方便備用，便到超市購買食材飲料回來自已動手。幸好二姊是一流廚藝高手，二姊夫留學時曾在酒吧打工，學得一手調酒好功夫。如此這般，我們享用美食及下午的「快樂時光」，來杯特製的雞尾酒，吃些小點心，坐在陽台上看海吹海風，聽游泳池孩子們歡樂笑聲，感到開心幸福又感恩！

廣東人說的「有福依然在」，想不到女兒的男友竟然替我們訂到兩間我們喜歡的餐廳：在旅館附近的Lahaina Inn，和「媽媽魚館」（Mama's Fish House）。媽媽魚館是茂宜島上的頂級餐廳，食材、廚藝、服務都無可挑剔，加上餐廳前的椰樹成群婆娑，海灘就在前面，景色優美幽靜，使它成為我們一來再來最愛的地方。很開心能在這裡慶祝二姊和我們的金婚，想想也很難得，我們四個人加起來是結婚一百年哩！

快樂的時光總是過得太快，七天眨眼就過了，乘興而來，興盡而返，唯一美中不足的是女兒給我們的驚喜，送來兩盆大而美的花和水果籃的金婚禮物，不能帶回家繼續欣賞。不過我卻帶著她的愛與我滿足的喜樂，在感謝上帝的恩典中平安回家。