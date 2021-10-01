住在香港 荃灣的女兒傳來視頻， 只見四歲半的小外孫拿著洗淨的紅蘿蔔，一口接一口滋滋有味地享受著，女兒強調這是剛收穫的成果，鮮甜無比。今天是耕作日，他們一家三口在「綠豆豆農莊」除草施肥澆水，除了紅蘿蔔，他們還種有黃瓜、玉米、空心菜、茄子……。她覺得能享受到自己親手種的有機蔬菜 ，其樂無窮。

女兒用手機鏡頭讓我環視莊園中其他菜圃，這裡共有兩百多個小長方型種地，分租給喜愛種植的居民，有人得閒甚至一次租下七塊地，分種不同類的瓜果蔬菜。此地目及之處都是綠油油一片，有些架子上已有豆莢，有些樹叢中長滿了番茄。

一般人都是周末才有空過來照顧菜園，平日裡莊園的員工會幫忙澆水灌溉，或順手做一些輔助的工作 。他們也會提供一些種子、肥料和農作的工具，只要穿上防曬衣褲和遮陽帽來工作即可。莊主種有果樹，果子部分出售；部分可由會員自己採食。休息站有存放私人物品的空間。這裡有冰箱可以自由存放冷飲和食品，以便補充體力，旁邊設有販賣機也有冰淇淋小吃等零食銷售 ，廁所也保持得十分乾淨。

農莊常是全家一起活動的樂園，莊中不但有鞦韆，也有草地讓孩子們追逐嬉戲，還有前人捐贈的小自行車由他們奔馳。莊園是會員制，去時要先通知莊主，閒人勿入，所以整個地方都十分安全和單純。

農莊每月租金不到五十美元，卻有數不盡的樂趣，在這有機農莊裡，孩子們可以安全地玩泥土，接觸自然、學習種植，並領悟到農夫炎炎夏日揮汗的辛苦，食物來之不易而惜福。

二○一九年我至香港探親時，住在西灣河的女兒家，日日清晨我都會走到附近的公園去運動，那裡運動設施完善老少咸宜，離大馬路較遠，相對空氣質量好些，有許多不同團體做著不同的健身活動。我很喜歡那兒的環境和氣氛，所以當女兒告訴我，為了女婿工作需要搬家時，我還的確有些不捨。

如今他們遷來荃灣的新興公寓社區後，由樓下鄰居的介紹，竟然與地鐵一站之遠的「綠豆豆農莊」結上良緣，女兒不但自己一家樂在其中，還介紹不少朋友加入，如今已到要排隊候缺的情況。好友們均成了莊友後，大家除了彼此觀摩學習交換心得之外，還互贈產品嘗鮮，女兒常做糕餅帶去聯誼分享，幾家人在此聚會，笑稱這是他們的「鄉村俱樂部」，雖說和富者有美酒佳餚的俱樂部天差地別，但是一分耕耘 一分收穫的快樂卻是無價的。

住在美西城郊的我，擁有四分之一畝的院子，種了二十多棵果樹及二十多株玫瑰。如今年老力衰，院裡的活已有心無力，很羨慕女兒加入的農莊，原來住公寓沒有院子的遺憾已經不存在了。我希望將來搬去的公寓，也能有一點點土地供老年人動動筋骨，享受耕耘後收成的喜悅。