屋崙 玫瑰園又稱康莫（Frank Morcom）玫瑰園，是全美十大玫瑰園之一，建於一九三二年，占地超過七英畝，是一個隱藏在安靜街區的城市花園，一九八○年列入世界文化遺產。每年的六月正是玫瑰花盛開的季節，我早就躍躍欲往，想要一睹其芳容。

今年六月的一個周六，同住屋崙的老華僑李然先生邀我前往。我們下車後，遠遠就聞到陣陣花香，循香而行，很快就來到花園的入口。迎面是一個瓜子形的花圃，上栽著各色玫瑰，花圃兩旁是對稱的歐式短廊，後面有一塊鐫刻著一九三七年公園董事會對玫瑰園寄予厚望的碑文。

這是一個被綠樹環抱的坡型玫瑰園，沿山坡開闢了一層層台地，放眼望去是一片五顏六色的花海，像一幅掛畫。坡底有一處開闊地，種滿上世紀九○年代定植的玫瑰，奼紫嫣紅。中間鑲嵌著一個歐式庭園水池，池中漂浮著片片紫色浮萍，兩對水鳥在戲水，互表愛意，難道這些鳥類也把玫瑰當作愛情的象徵？

在山坡的中間，一條借地形修成的水道，就像仙女身上的彩帶，把玫瑰園分隔為南北兩部分。這是一條由九級台階組成的水道，水源居高而下，形成層層下跌的水瀑，襯著兩旁粉紅的玫瑰，組成一個聲色香的迷人世界。

這裡雲集著來自世界各地不同品種的玫瑰：有象徵堅貞不渝愛情的紅玫瑰，有代表純潔友誼美好祝福的黃玫瑰，有代表純潔與天真的白玫瑰，以及美豔中帶著內斂沉靜粉色玫瑰等，令人目不暇給。

由於加州疫情 剛宣布解封，遊人不多，但玫瑰依然不磷不緇，以最美的姿態迎接每一位遊客。她們有的左搖右擺，有的仰面朝天，還有的前傾後仰，有的含苞待放或張揚熱烈，竭盡所能取悅遊人。

在層層叠叠綠葉掩蓋下的花桿上長滿刺兒，用白居易「萏菡泥連萼，玫瑰刺繞枝」的詩句形容再貼切不過，像是告誡人們：我們是「大眾情人」請勿私藏！

站在坡頂瞭望，散落在花叢中有數十把墨綠色的靠背長椅，坐上去讓人彷彿擁有整座花園的美感。每張長椅都清一色寫著「愛的回憶」，記錄著逝者的生卒年，這是逝者親屬、朋友捐贈的，以此為玫瑰園建設助力和寄託哀思。

在園中有幾個義工戴著工作手套，或拿著拾物器，或握著園藝鏟等，為玫瑰鬆土、清理雜草、撿垃圾。他們每周六都會來這裡勞作，這種服務社會零報酬的精神令我們為之動容。

快到出口，我回頭望，只見李先生仍在尋尋覓覓，一打聽原來他在尋找蜜蜂。他曾是業餘「後院蜂農」，收穫的蜂蜜除自給外還可以送人，如今環境氣候的變遷，蜜蜂越來越少，也就結業，但對蜜蜂仍情有獨鍾。說到這裡，他滿臉惆悵。

在回家的路上，我們談論最多的是今年四月召開的全球氣候視像峰會。作為屋崙市居民應該回應市政府的號召，做一個環境保護者，保護地球這個美麗的空間，如在房前屋後多種蜜源植物，減少有毒、有害化學品的使用，使用可再生物品，一水多用，為百花爭豔、蜜蜂飛舞的玫瑰園助力。