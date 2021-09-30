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老伴愛吃煮玉米

秦博瑞

老伴今年已經七十多歲了，牙口也不算好，咀嚼全靠幾顆假牙主宰。像這樣的狀況，本不該再吃較硬的食物了，但她卻喜歡和玉米抗爭，每頓飯吃主食前必須要先吃煮玉米，然後再少吃點麵食或米飯。

她這個習慣說起來有點長。九一一那年的年底，我和她第一次赴美探親時，兒子經常從超市裡買些鮮玉米來煮食。從那時起，她嘗到了玉米的甜頭，並逐漸成了主食中的偏好。

回到中國後，當時還買不到美國那樣品種的玉米，便買些當地產的嫩玉米來湊合。開始她吃著不太順口，每頓必吃，但吃得不多。兩年後又赴美在兒子家小住，兒子兒媳都按點上班，老伴便成了名副其實的家庭煮婦。去超市購物，她首選的食品還是鮮玉米，帶回家去立即煮上，吃飯時先吃玉米為快。

此後數次赴美，她在那裡不論住的時間長短，住半年，她就要吃六個月的玉米。我和她開玩笑說道：「你胃裡是不是有了喜歡吃玉米的蟲子？」她說蟲子倒是沒有，就是喜歡吃玉米。只要有玉米吃，什麼漢堡、肉夾饃、狗不理包子統統靠邊站。

近兩年疫情肆虐，沒有赴美。幸好中國也有了口感和美國類似的玉米，吃起來軟糯可口，咀嚼起來也不那麼費勁了。我對老伴說，玉米再好，你也甭天天吃，美食少用啊！她說：「因為吃玉米有很多好處我才吃的啊！它含有較多葉黃素，對我的眼睛有好處；玉米粗纖維多，吃了能增強我的腸胃蠕動，防止我便祕和痔瘡。這些好處，對我都有很大的幫助，並非是我嘴饞有吃玉米的癮。」

美國 中國 便祕

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